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Военная операция на Украине ,  
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Украина потеряла половину месторождений лития

OilPrice: Украина потеряла контроль над двумя из четырех месторождений лития
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина потеряла два из четырех месторождений лития с начала военной операции, пишет OilPrice. Весной 2022 года в российском Минпромторге говорили о «гигантской проблеме» с поставками этого металла из Аргентины и Чили
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

С начала военной операции Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития — ключевых экономических ресурсов, пишет американский портал OilPrice.

Издание со ссылкой на результаты геологических исследований отмечает, что на Украине находится около 500 тыс. т запасов лития, это одни из крупнейших запасов в Европе.

Эксперт по национальной безопасности и основатель компании Ecological Futures Group Род Шуновер заявил, что Украина с ее значительными запасами и местоположением является «многообещающим партнером» для ЕС.

«Если контроль будет восстановлен, эти ресурсы со временем могут стать основой стратегической независимости Европы в отношении критически важных минералов», — считает Шуновер.

Президент Украины Владимир Зеленский включал пункт о совместной с западными странами защите и использовании ресурсов страны, в том числе лития, в представленный осенью «план победы». Им заинтересовался избранный президент США Дональд Трамп, писала Financial Times. Киев делал расчет на интерес республиканцев, считая, что появление у партнеров бизнеса на Украине будет способствовать защите этих активов в случае атак, писал «РБК Украина».

Литий — один из наиболее востребованных редких металлов в мире, который называют «белым золотом». В частности, его используют при производстве стекла и керамики, автомобилей, авиации и военной техники, в металлургии, ядерной энергетике и медицине. Крупнейшие месторождения лития расположены в Чили, Боливии, США, Аргентине, Конго, Китае, Бразилии, Сербии и Австралии. Он в том числе играет ключевую роль по снижению зависимости ЕС от ископаемого топлива и при переходе на зеленую энергию.

Весной 2022 года заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов сообщал о «гигантской проблеме» с поставками лития в Россию из Аргентины и Чили. По его словам, Москва столкнется со сложностями при обеспечении потребностей в литий-ионных аккумуляторных батареях в случае аналогичных мер Боливии. В России нет собственной добычи сырья, страна закупала его в виде карбоната преимущественно в Чили, Китае, Аргентине и Боливии, уточнял Демидов.

В Минпромторге увидели «гигантскую проблему» с поставками лития в Россию
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images
Годом ранее холдинг «Атомредметзолото» (горнорудный дивизион «Росатома») объявлял о решении инвестировать в проекты по добыче лития в Мурманской и Иркутской областях, где запланированный ежегодный объем производства мог достигнуть 50 тыс. т.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина литий Военная операция на Украине месторождения
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