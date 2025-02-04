Военные перехватили над Азовским морем противокорабельную ракету «Нептун»
Средства ПВО ночью уничтожили над Азовским морем украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун», сообщило Минобороны.
Ведомство прежде уже не раз отчитывалось об уничтожении ракеты этой модели и докладывало об ударе по конструкторскому бюро «Луч», где производят ракеты «Нептун» и другие снаряды.
«Нептун» — украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и одноименный ракетный комплекс (РК-360МЦ «Нептун»). Ракета весит 870 кг, ее длина 5,05 м, способна развивать скорость до 900 км/ч с дальностью полета до 280-300 км. Ее ближайшие аналоги — российские ракеты Х-35 и Х-35У.
В боевых условиях ракеты используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) с 2022 года по целям в Крыму и в Севастополе, а также в других регионах России. Впервые о перехвате ракеты «Нептун» российское Минобороны отчиталось в августе 2023-го.
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