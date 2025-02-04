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Военная операция на Украине ,  
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Военные перехватили над Азовским морем противокорабельную ракету «Нептун»

Минобороны: ночью над Азовским морем сбита противокорабельная ракета «Нептун»
Сюжет
Военная операция на Украине
Дальность «Нептуна» — до 300 км, ее сбили над Азовским морем дежурные средства противовоздушной обороны
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Средства ПВО ночью уничтожили над Азовским морем украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун», сообщило Минобороны.

Ведомство прежде уже не раз отчитывалось об уничтожении ракеты этой модели и докладывало об ударе по конструкторскому бюро «Луч», где производят ракеты «Нептун» и другие снаряды.

«Нептун» — украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и одноименный ракетный комплекс (РК-360МЦ «Нептун»). Ракета весит 870 кг, ее длина 5,05 м, способна развивать скорость до 900 км/ч с дальностью полета до 280-300 км. Ее ближайшие аналоги — российские ракеты Х-35 и Х-35У.

В боевых условиях ракеты используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) с 2022 года по целям в Крыму и в Севастополе, а также в других регионах России. Впервые о перехвате ракеты «Нептун» российское Минобороны отчиталось в августе 2023-го.

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