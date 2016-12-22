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Новый канцлер Австрии исключил вступление Турции в Евросоюз
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Новый канцлер Австрии исключил вступление Турции в Евросоюз
Политика, 03:40
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Новый канцлер Австрии исключил вступление Турции в Евросоюз
По мнению Себастьяна Курца, нарушение прав человека и политика турецких властей привели к тому, что для Турции больше нет места в Евросоюзе
Себастьян Курц (Фото: Stephanie Lecocq / EPA-EFE)

Новый канцлер Австрии Себастьян Курц, лидер правоконсервативного правительства, рассказал в интервью Bild am Sonntag, что не видит возможности для Турции вступить в Евросоюз.

«Мы наблюдаем масштабное нарушение прав человека, ключевых прав и свобод. Я не хочу принять тот факт, что Евросоюз смотрит на это и делает вид, что ничего не происходит. На мой взгляд, Турции нет места в Евросоюзе, особенно с политикой последних лет», — заявил австрийский канцлер. Курц отметил, что, по его мнению, честным будет «разорвать» все переговоры с Турцией, хотя пока что в блоке нет большинства, придерживающегося того же мнения. «Но я оптимистично настроен и считаю, что мы преуспеем в этом в ближайшие годы», — заключил он.

Курц также рассказал о своем видении европейской политики по отношению к беженцам. По его словам, Европе необходимо исправить отклонения в миграционной политике. «Только если внешние границы будут полностью защищены, внутренние границы в Евросоюзе могут быть открыты», — подчеркнул Курц. Он добавил, что верховенство закона и демократии должно быть «необсуждаемым».

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«Если мы будем заставлять государства принимать беженцев, мы не поможем Европе. Если мы продолжим идти по этому пути, мы лишь еще больше разделим Евросоюз», — отметил Курц. Решение о том, принимать ли беженцев и в каком количестве, должно остаться за странами блока, считает австрийский канцлер. Если же беженцев невозможно принять, «им стоит помочь в безопасных зонах на их континенте», которые, возможно, следует организовать с «военной помощью». Курц не уточнил, какой конкретно вид военной помощи он имел ввиду.

​Новое австрийской правительство, сформированное благодаря альянсу консервативной Народной партии Курца и правой Австрийской партии свобод Хайнца-Кристиана Штрахе, провело свое первое заседание 20 декабря. Программа правительства Курца и Штрахе (он занял должность вице-канцлера) представляет Австрию «неотделимой частью Европы», при этом направлена на борьбу с «централизацией внутри ЕС». Главным вызовом Курц и Штрахе считают нелегальную миграцию.​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Евросоюз , Австрия , Турция
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