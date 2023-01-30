Sky News: США не рассматривают армию Великобритании как боевую силу высшего уровня

Sky узнал об оценке США армии Британии как неспособной защитить страну

У вооруженных сил Великобритании закончатся боеприпасы «через несколько дней», если начнутся боевые действия, сообщает Sky News

Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

США больше не рассматривают армию Великобритании как боевую силу высшего уровня. Об этом высокопоставленный американский генерал в частном порядке сообщил британскому министру обороны Бену Уоллесу, передает Sky News.

По словам источника агентства, боеспособность Британии была снижена, после того как десятки лет финансирование отрасли сокращалось в целях экономии.

«Итог... это целая армия, неспособная защитить Великобританию и наших союзников», — сказал один из источников в Министерстве обороны.

В публикации говорится, что британский премьер-министр Риши Сунак рискует потерпеть неудачу на посту, если он срочно не исправит ситуацию, учитывая растущую угрозу безопасности.

Среди необходимых действий Sky News перечислил увеличение оборонного бюджета по крайней мере на £3 млрд в год; прекращение плана по дальнейшему сокращению численности армии; ослабление правил закупок в мирное время, которые препятствуют способности Великобритании быстро закупать оружие и боеприпасы.

«В историю выбор, который они сделают в ближайшие недели, войдет как основополагающий в вопросе о том, действительно ли это правительство верит, что его главной обязанностью является защита королевства, или это просто пустой лозунг», — отметил источник.

Он описал масштаб проблемы, с которой может столкнуться британская армия, Королевский флот и Королевские ВВС:

у вооруженных сил закончатся боеприпасы «через несколько дней», если начнутся боевые действия;

потребуется от пяти до десяти лет, чтобы армия смогла выставить боевую дивизию численностью от 25 тыс. до 30 тыс. военнослужащих при поддержке танков, артиллерии и вертолетов;

около 30% ВС Великобритании, находящихся в состоянии повышенной готовности, являются резервистами, которые не могут мобилизоваться в установленные НАТО сроки;

большая часть армейского парка бронетехники, включая танки, была построена от 30 до 60 лет назад, и полная замена ожидается не раньше, чем через несколько лет.

Sky News напомнил, что Франция и Германия ранее объявили о планах значительного увеличения расходов на оборону после начала специальной военной операции на Украине.