Sky узнал об оценке США армии Британии как неспособной защитить страну

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Доход майнеров с начала года увеличился на 45% Крипто, 13:39
«СтанкоЛес»: как зарабатывать на отходах лесной промышленности РБК+, 13:30
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 13:27
Кремль заявил об «абсолютно положительных» перспективах России Политика, 13:24
Песков исключил изменение «хода событий» из-за поставок оружия Киеву Политика, 13:19
Дилеры АвтоВАЗа остались с машинами трех цветов из-за дефицита краски Бизнес, 13:10
Участницы Spice Girls воссоединятся на коронации Карла III Life, 13:09
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек Общество, 13:06
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 13:04
Подоляк назвал МОК «промоутером убийств и разрушений» Спорт, 13:01
Кремль назвал ложью слова Джонсона об угрозах Путина Политика, 13:00
Без плана отдел продаж не даст результат. Как его составить Pro, 12:57
В Японии назвали неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Курил Политика, 12:55
Sky узнал об оценке США армии Британии как неспособной защитить страну Политика, 12:55
Политика ,  
0 

Sky узнал об оценке США армии Британии как неспособной защитить страну

Sky News: США не рассматривают армию Великобритании как боевую силу высшего уровня
У вооруженных сил Великобритании закончатся боеприпасы «через несколько дней», если начнутся боевые действия, сообщает Sky News
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

США больше не рассматривают армию Великобритании как боевую силу высшего уровня. Об этом высокопоставленный американский генерал в частном порядке сообщил британскому министру обороны Бену Уоллесу, передает Sky News.

По словам источника агентства, боеспособность Британии была снижена, после того как десятки лет финансирование отрасли сокращалось в целях экономии.

«Итог... это целая армия, неспособная защитить Великобританию и наших союзников», — сказал один из источников в Министерстве обороны.

В публикации говорится, что британский премьер-министр Риши Сунак рискует потерпеть неудачу на посту, если он срочно не исправит ситуацию, учитывая растущую угрозу безопасности.

Среди необходимых действий Sky News перечислил увеличение оборонного бюджета по крайней мере на £3 млрд в год; прекращение плана по дальнейшему сокращению численности армии; ослабление правил закупок в мирное время, которые препятствуют способности Великобритании быстро закупать оружие и боеприпасы.

«В историю выбор, который они сделают в ближайшие недели, войдет как основополагающий в вопросе о том, действительно ли это правительство верит, что его главной обязанностью является защита королевства, или это просто пустой лозунг», — отметил источник.

Читайте на РБК Pro
Ребенок ругается матом: как на это реагировать родителям
Ресторатор Александр Раппопорт: «Прочувствовать Питер я просто не могу»
Как использовать криптовалюту для международных расчетов
Литр шампанского и сон после обеда: как жил и работал Уинстон Черчилль

Он описал масштаб проблемы, с которой может столкнуться британская армия, Королевский флот и Королевские ВВС:

  • у вооруженных сил закончатся боеприпасы «через несколько дней», если начнутся боевые действия;
  • потребуется от пяти до десяти лет, чтобы армия смогла выставить боевую дивизию численностью от 25 тыс. до 30 тыс. военнослужащих при поддержке танков, артиллерии и вертолетов;
  • около 30% ВС Великобритании, находящихся в состоянии повышенной готовности, являются резервистами, которые не могут мобилизоваться в установленные НАТО сроки;
  • большая часть армейского парка бронетехники, включая танки, была построена от 30 до 60 лет назад, и полная замена ожидается не раньше, чем через несколько лет.

Sky News напомнил, что Франция и Германия ранее объявили о планах значительного увеличения расходов на оборону после начала специальной военной операции на Украине.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
США Великобритания Армия
Материалы по теме
Великобритания поставит Украине более 200 единиц бронетехники
Политика
США, Австралия и Великобритания выступили за ускорение реализации AUKUS
Политика
Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter