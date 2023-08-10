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В Минобороны Британии допустили расширение приема на службу аутистов

Замглавы Минобороны Британии Маррисон: ведомство может расширить прием на службу аутистов

Минобороны Великобритании может начать активнее принимать на службу людей с особенностями поведения и структуры мозга, заявил в интервью Financial Times замглавы ведомства Эндрю Маррисон.

Министерство, по словам Маррисона, могло бы нанимать больше людей с аутизмом, синдромом Аспергера, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, так как у них «могут быть умения и качества, которых нет у других людей». Он подчеркнул, что ситуация с наймом персонала не является «катастрофической».

Заявление Маррисона прозвучало после публикации в июне заказанного правительством обзора, где говорилось, что у ведомства не получается привлекать на службу достаточное количество технически образованных специалистов. Это подрывает возможности Лондона вести боевые действия в соответствии с требованиями времени, следовало из документа.

Кроме того, сообщил Маррисон, Минобороны рассматривает возможность повышения возраста выхода на пенсию для военных. Сейчас военные имеют право на получение государственной пенсии по достижении 60 лет.

Сейчас численность военнослужащих Королевского флота, Королевской морской пехоты и Королевских военно-воздушных сил, проходящих военную подготовку в течение полного рабочего дня, ниже целевых показателей, отмечает Financial Times. Резервы армии и флота также отстают от целевых значений. За год с апреля 2022 года по апрель 2023-го из британских Вооруженных сил уволилось на 5,4 тыс. человек больше, чем поступило на службу в регулярную армию, пишет издание.

Численность британских военных, прошедших полную профессиональную подготовку, в настоящее время составляет 133 570 человек, уточняет газета.

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В июле Sky News сообщал со ссылкой на источники, что британское Минобороны планирует сократить 2–3 тыс. должностей и прекратить набор новых сотрудников на несколько недель для повышения зарплат в вооруженных силах. Таким образом ведомство собиралось сократить траты на 5%, говорил собеседник канала. После того, как прием на работу возобновят, начнется «контролируемый набор» на службу, говорил источник.

Теги
Великобритания аутизм Минобороны Великобритании воинская служба
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