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В Екатеринбурге отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт

В Екатеринбурге отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт «Эйнштейн и Маргарита»
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Запланированный на 18 мая спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова отменили без указания причин, сообщает «Екатеринбург онлайн».

Постановка должна была пройти на сцене Дворца молодежи, но за два дня до даты спектакля афиша внезапно исчезла со всех сайтов, где был размещен анонс, пишет издание.

В компании «Антракт», которая организовала гастроли, сообщили, что деньги за уже купленные билеты возвращают зрителям. «Так получилось. Конкретного ответа нет на этот вопрос (почему отменили. — РБК), мы сами пока в растерянности. В этом сезоне его (спектакля. — РБК) точно не будет», — пояснили в компании.

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» отменяют уже не первый раз. Так в феврале 2023 года государственный театр «Балтийский дом» отменил его показ в Петербурге. Тогда отмену спектаклей 14 и 15 февраля объяснили «техническими причинами».

В ноябре 2022 года губернатор Петербурга Александр Беглов исключил Ксению Раппопорт из городского Совета по культуре и искусству.

11 апреля глава городского комитета Петербурга по культуре Федор Болтин сообщил, что получил обращение от депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова с призывом запретить Ксении Раппопорт и Даниле Козловскому выходить на сцену Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) из-за их позиции по спецоперации на Украине. Болтин в ответ сказал, что жители Петербурга, не разделяющие позицию Раппопорт и Козловского о проведении военной операции, могут обратиться в Министерство культуры, поскольку этот театр является федеральным учреждением.

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Теги
спектакль отмена Екатеринбург Ксения Раппопорт Алексей Серебряков
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