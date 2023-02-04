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Байден в ответ на вопрос об аэростате КНР пообещал «позаботиться об этом»

ABC11: США могут сбить китайский аэростат, когда он пролетит над Атлантикой
Об китайском аэростате наблюдения в небе над США Пентагон заявил 2 февраля. Объект пока не стали сбивать из-за возможного ущерба от его обломков. Из-за появления этого шара глава Госдепа отменил визит в КНР
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Американский президент Джо Байден, отвечая на вопрос о том, будет ли сбит китайский аэростат в небе над США, заявил, что власти «позаботятся об этом», сообщает CNN.

Телеканал ABC11 сообщает со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с ситуацией, что воздушный шар могут сбить после того, как он пролетит над Атлантическим океаном. Для этого может потребоваться локальное закрытие воздушного пространства для обеспечения безопасности граждан, отметил чиновник.

ABC сообщил, что Федеральное управление гражданской авиации закрыло воздушное пространство в некоторых частях Северной и Южной Каролины, где 4 февраля был замечен аэростат.

2 февраля Пентагон cообщил, что отслеживает нарушивший воздушное пространство США воздушный шар. Ведомство назвало его китайским аэростатом наблюдения. Объясняя, почему шар решили не сбивать, представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что объект имеет большие размеры и его обломки могли бы нанести ущерб. В министерстве указали, что шар был замечен над штатом Монтана — там находится одна из баз США с ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами.

КНР заявила, что воздушный шар является гражданским объектом, использовавшимся в метеорологических целях. Он, как пояснили в МИД страны, отклонился от курса, и Пекин заявил, что будет поддерживать контакты с Вашингтоном для разрешения ситуации.

Из-за инцидента с шаром свой визит в КНР отменил госсекретарь США Энтони Блинкен. Как сообщили в Госдепартаменте, он заявил главе канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Вану И, что появление аэростата было «нарушением суверенитета США и международного права», и потому «в свете этого нерешенного вопроса [Блинкену] было бы нецелесообразно посещать Пекин в настоящее время».

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Позднее Пентагон объявил, что обнаружил над Латинской Америкой еще один разведывательный китайский аэростат.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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