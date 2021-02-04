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Путин обновил показатели эффективности работы губернаторов

В перечне критериев остались доверие к власти и демографические показатели. В списке появились и новые пункты — о числе волонтеров в регионе, культурных мероприятиях и «цифровой зрелости»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин утвердил обновленный перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов. Указ опубликован на портале правовой информации.

В список вошли 20 пунктов:

  1. Доверие к власти;
  2. Численность населения региона;
  3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
  4. Уровень бедности;
  5. Доля граждан, которые занимаются спортом;
  6. Уровень образования;
  7. Поддержка талантливых детей и молодежи;
  8. Количество волонтеров в регионе;
  9. Условия для воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности»;
  10. Число посещений культурных мероприятий;
  11. Число семей, улучшивших жилищные условия;
  12. Объем жилищного строительства;
  13. Качество городской среды;
  14. Состояние дорожной сети;
  15. Качество окружающей среды;
  16. Темпы роста среднемесячной зарплаты;
  17. Темпы роста среднедушевого дохода;
  18. Объем инвестиций в основной капитал;
  19. Численность СМП и индивидуальных предпринимателей;
  20. «Цифровая зрелость» региональных органов власти.
В Кремле начнут ежегодно оценивать уровень доверия президенту
Политика
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Перечень от апреля 2019 года признан утратившим силу. Предыдущий список состоял из 15 критериев, в нем, в частности, не было пунктов про граждан, занимающихся спортом, воспитание, волонтеров, культурные мероприятия и «цифровую зрелость». Из нового списка убрали критерии «Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе» и «Производительность труда в несырьевых секторах».

Перечень показателей, утвержденных в ноябре 2017 года, состоял из 24 пунктов, первым критерием в нем была указана ожидаемая продолжительность жизни.

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В соответствии с распоряжением правительства от сентября 2019 года администрация президента будет ежегодно исследовать уровень доверия населения к главе государства и руководителям регионов. Эти данные должны быть представлены правительству каждый год до 15 апреля.

Автор
Наталия Анисимова
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