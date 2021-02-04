Путин обновил показатели эффективности работы губернаторов

Перечень от апреля 2019 года признан утратившим силу. Предыдущий список состоял из 15 критериев, в нем, в частности, не было пунктов про граждан, занимающихся спортом, воспитание, волонтеров, культурные мероприятия и «цифровую зрелость». Из нового списка убрали критерии «Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе» и «Производительность труда в несырьевых секторах».

Перечень показателей, утвержденных в ноябре 2017 года, состоял из 24 пунктов, первым критерием в нем была указана ожидаемая продолжительность жизни.

В соответствии с распоряжением правительства от сентября 2019 года администрация президента будет ежегодно исследовать уровень доверия населения к главе государства и руководителям регионов. Эти данные должны быть представлены правительству каждый год до 15 апреля.