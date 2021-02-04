Путин обновил показатели эффективности работы губернаторов
Президент Владимир Путин утвердил обновленный перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов. Указ опубликован на портале правовой информации.
В список вошли 20 пунктов:
- Доверие к власти;
- Численность населения региона;
- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- Уровень бедности;
- Доля граждан, которые занимаются спортом;
- Уровень образования;
- Поддержка талантливых детей и молодежи;
- Количество волонтеров в регионе;
- Условия для воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности»;
- Число посещений культурных мероприятий;
- Число семей, улучшивших жилищные условия;
- Объем жилищного строительства;
- Качество городской среды;
- Состояние дорожной сети;
- Качество окружающей среды;
- Темпы роста среднемесячной зарплаты;
- Темпы роста среднедушевого дохода;
- Объем инвестиций в основной капитал;
- Численность СМП и индивидуальных предпринимателей;
- «Цифровая зрелость» региональных органов власти.