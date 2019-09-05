В Кремле начнут ежегодно оценивать уровень доверия президенту

По мнению правительства, это позволит достоверно оценить эффективность деятельности региональных властей

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Администрация президента будет ежегодно исследовать уровень доверия населения к власти — президенту и главам регионов. Эти данные будут каждый год 15 апреля представляться в правительство, следует из распоряжения кабмина (.pdf).

Как отмечается на сайте правительства, сбор статистических данных позволит оценить эффективность работы регионов и региональных органов исполнительной власти. Всего кабмин определил для этого 15 показателей, которые будут исследовать министерства и ведомства.

В частности, Росстат займется оценкой данных о количестве высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровне реальной среднемесячной зарплаты, уровне бедности, продолжительности жизни и приросте населения.

Среди других показателей — уровень доступности жилья и доля городов с благоприятной средой, качество окружающей среды и уровень образования.