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Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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Политика ,  
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В Кремле начнут ежегодно оценивать уровень доверия президенту
По мнению правительства, это позволит достоверно оценить эффективность деятельности региональных властей
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Администрация президента будет ежегодно исследовать уровень доверия населения к власти — президенту и главам регионов. Эти данные будут каждый год 15 апреля представляться в правительство, следует из распоряжения кабмина (.pdf).

Как отмечается на сайте правительства, сбор статистических данных позволит оценить эффективность работы регионов и региональных органов исполнительной власти. Всего кабмин определил для этого 15 показателей, которые будут исследовать министерства и ведомства.

В частности, Росстат займется оценкой данных о количестве высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровне реальной среднемесячной зарплаты, уровне бедности, продолжительности жизни и приросте населения.

Политика
Путин утвердил 15 критериев оценки работы губернаторов

Среди других показателей — уровень доступности жилья и доля городов с благоприятной средой, качество окружающей среды и уровень образования.

Критерии оценки работы губернаторов в конце апреля утвердил президент Владимир Путин. В соответствии с подписанным им указом правительство вместе с Госсоветом будет готовить предложения по распределению между регионами грантов, которые будут основаны на достигнутых показателях.

Политика
Орешкин объяснил новую систему оценки работы губернаторов

Как заявил в апреле глава Минэкономразвития Максим Орешкин, эти 15 показателей должны быть напрямую связаны с ценностями общества и отражать качество жизни в регионах и темпы развития экономики. Если губернатор не достигнет ключевого показателя, в целом ничего ему не угрожает, так как «система рассчитана на поощрение, а не на наказание», отмечал Орешкин.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: администрация президента, уровень доверия
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