Маск опубликовал фото ужина с Трампом после захвата Мадуро
Бизнесмен Илон Маск опубликовал в X снимок, на котором сидит за одним столом с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией.
«Вчера вечером был прекрасный ужин с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим», — написал Маск.
США ночью 3 января (утром по московскому времени) провели военную операцию в Венесуэле, по стратегическим объектам в столице Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Президент республики Николас Мадуро и его жена Силия Флорес захвачены и вывезены из страны, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах