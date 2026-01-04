Маск опубликовал фото ужина с Трампом после захвата Мадуро

Бизнесмен Илон Маск опубликовал в X снимок, на котором сидит за одним столом с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией.

«Вчера вечером был прекрасный ужин с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим», — написал Маск.

США ночью 3 января (утром по московскому времени) провели военную операцию в Венесуэле, по стратегическим объектам в столице Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Президент республики Николас Мадуро и его жена Силия Флорес захвачены и вывезены из страны, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

