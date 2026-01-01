Маск заявил, что своими налогами сломал компьютер налоговой службы США
Американский бизнесмен, основатель Tesla и Space X Илон Маск рассказал, что однажды заплатил столько налогов, что у Налогового управления США (Internal Revenue Service, IRS) завис компьютер. Об этом он написал на своей странице в X.
«Однажды я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (на самом деле). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать», — сообщил он.
Так он прокомментировал публикацию в X, где было сказано, что богатые люди в США на самом деле уже платят больше налогов, чем было бы справедливо.
Илон Маск — богатейший человек в мире. Forbes оценивает его состояние в $726 млрд. В октябре бизнесмен стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $600 млрд. Это произошло после того, как основанная Маском SpaceX подняла оценку своей стоимости до $800 млрд перед запланированным на 2026 год IPO. Размещение может стать крупнейшим в истории, а Маск приближается к тому, чтобы стать первым триллионером в мире, отмечали Fobes и Bloomberg.
В 2021-м Маск говорил, что заплатит по итогам года более $11 млрд налогов. Тогда он называл это рекордным налоговым платежом в истории Соединенных Штатов.
В августе 2025 года The New York Times (NYT) писала, что Space X Илона Маска за более чем два десятилетия своего существования получила государственные контракты на миллиарды долларов, но, согласно имеющимся у издания документам, платила минимальные или вообще не платила федеральные налоги на прибыль.
По данным газеты, компания воспользовалась льготой, чтобы ее убытки ($5 млрд на конец 2021-го) были зачтены в счет будущих налоговых платежей. Льготы используются для поддержки компании в трудные времена, но в случае с Space X это было «странным», поскольку «это явно не предназначалось для компании, которая так успешно развивается», говорил один из опрошенных NYT экспертов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах