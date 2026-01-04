Медведев после захвата Мадуро напомнил про важность ядерного оружия

«Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним лишь добрым словом», — заявил Медведев. Он предупредил, что Россия с ее ядерным оружием может защитить своих союзников и превентивным ударом

Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Обладание ядерным оружием — вот лучшая гарантия безопасности для любого государства, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, прокомментировавший ТАСС проведенную США операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«В наше время обладать ядерным оружием — лучшая гарантия безопасности государства. Дипломатия и деньги такого эффекта не дают», — заявил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, страна, у которой нет ядерного оружия, может либо усиленно вести собственные разработки, либо — по примеру Белоруссии — вступить в военный альянс с «надежным союзником», у которого такое оружие есть.

«Как известно, «добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним лишь добрым словом». Наш ядерный потенциал и возможность его применения в соответствии с обновленной ядерной доктриной России — это фактор, который заставляет остыть многие слишком горячие головы. Современная Россия — крупнейшая ядерная держава, которая в состоянии защитить себя и своих союзников. При необходимости сделает это, в том числе и на упреждение», — заверил Медведев.

Действия США в Венесуэле зампред Совбеза России назвал примером «lex fortissimum», то есть «права сильнейшего». И добавил: «Но тогда скажем «товарищам из солнечного Пиндостана» прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну».