Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Медведев заявил, что США теперь не в чем даже формально упрекать Россию

Медведев: США после атаки на Венесуэлу не в чем даже формально упрекать Россию
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Действия США в Венесуэле зампред Совбеза России назвал примером «lex fortissimum», то есть «права сильнейшего»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Действия президента США Дональда Трампа очевидно противоправны, но нельзя отказать ему в том, что он «жестко отстаивает национальные интересы своей страны». Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя проведенную США операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мадуро неоднократно говорил, что истинная цель нынешней администрации США — заграбастать их нефть и другие ископаемые. А Трамп этого и не скрывает», — сказал Медведев.

Действия США зампред Совбеза России назвал примером «lex fortissimum», то есть «права сильнейшего». И добавил: «Но тогда скажем «товарищам из солнечного Пиндостана» прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну».

Медведев также предупредил, что захват американскими спецназовцами Мадуро и его супруги «добавит лютой ненависти к гринго в Латинской Америке».

Операция по захвату венесуэльского президента под названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) была проведена ночью 3 января (утром по московскому времени). По стратегическим объектам в Каракасе и других районах были нанесены ракетные удары. Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны в США.

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.

