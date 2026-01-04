 Перейти к основному контенту
Bloomberg назвал человека, чья роль в управлении Венесуэлой будет главной

Bloomberg: ключевую роль в управлении Венесуэлой может сыграть Рубио
Военные США захватили Мадуро
Речь пока не идет о полноценной смене режима, пишет агентство

Ключевую роль в управлении Венесуэлой после свержения президента Николаса Мадуро может сыграть глава внешнеполитического ведомства США и исполняющий обязанности советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме. Собеседник Bloomberg напомнил также, что Рубио на протяжении многих лет критиковал как самого Мадуро, так и его предшественника на посту президента Венесуэлы Уго Чавеса.

По данным Bloomberg, у Трампа пока нет четких планов по размещению в Венесуэле американских военных или отправке в Каракас каких-либо «управленцев». Речь пока не идет о полноценной смене режима, и Трамп решил «дать второй шанс» Делси Родригес, занимавшей при Мадуро пост вице-президента, а после его захвата американцами назначенной исполняющей обязанности главы государства, пишет агентство.

Ранее сам Трамп заявил газете New York Post, что американские войска не будут вводиться в Венесуэлу до тех пор, пока Родригес «делает то, что мы хотим». «Мы говорили с ней много раз, и она все понимает», — добавил Трамп.

О том, что именно настойчивость Рубио стала причиной свержения Мадуро, в то время как на первом сроке пребывания Трампа на посту президента США от реализации такого плана отказались, заявил и бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Я думаю, что на этот раз Трампа убедили настойчивость [госсекретаря Марко] Рубио и политические выгоды», — сказал Болтон.

Операция по захвату венесуэльского президента под названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) была проведена ночью 3 января (утром по московскому времени). По стратегическим объектам в Каракасе и других районах были нанесены ракетные удары. Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны в США.

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.

