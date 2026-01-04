Болтон рассказал о плане смещения Мадуро на первом сроке Трампа

По словам бывшего советника Дональда Трампа, планы по свержению Николаса Мадуро строились еще во время первого президентства нынешнего лидера США. Однако тогда от них отказались, предпочтя усилить экономическое давление

Джон Болтон (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

План отстранения Николаса Мадуро от власти в Венесуэле рассматривался еще во время первого президентства Дональда Трампа. Об этом рассказал CNN Джон Болтон, занимавший в 2018–2019 годах пост советника президента США по национальной безопасности.

По словам Болтона, Трамп и во время своего первого срока на посту президента США был «очень заинтересован в венесуэльской нефти», а потому его удалось привлечь идеей смещения Мадуро. Однако реализовывать план тогда не стали — оппозиция в Венесуэле выступала за усиление экономического давления на Каракас, которое должно было привести к расколу в правящих кругах, и сам Трамп к идее военного вмешательства также остыл.

«Я думаю, что на этот раз Трампа убедили настойчивость [госсекретаря Марко] Рубио и политические выгоды», — сказал Болтон.

CNN обратилось в Белый дом с просьбой прокомментировать заявление Болтона.

Болтон находился на посту советника Трампа с 2018 по 2019 год, после отставки неоднократно выступал с резкими оценками внешнеполитического курса Трампа, утверждая, что тот принимал ключевые решения исходя из краткосрочных соображений.

В октябре 2025 года Болтона обвинили в восьми эпизодах передачи и десяти эпизодах незаконного хранения секретной информации, касающейся национальной обороны. В Министерстве юстиции США сообщили, что Болтон передавал информацию с грифом «совершенно секретно» через электронную почту и мессенджеры, а также незаконно хранил документы, содержащие государственную тайну, у себя дома. В ведомстве отметили, что материалы включали разведывательную информацию и сведения о будущих атаках, иностранных противниках и внешнеполитических отношениях. В заключении также сказано, что бывший советник президента передавал секретную информацию двум своим родственникам, не имевшим к ней доступа.

По каждому эпизоду 77-летнему Болтону грозит до десяти лет лишения свободы.

Операция по захвату венесуэльского президента под названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) была проведена ночью 3 января (утром по московскому времени). По стратегическим объектам в Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.