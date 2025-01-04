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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска заняли село Надия в ЛНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Министерство обороны России объявило о взятии села Надия, расположенного в Луганской народной республике близ границы с Харьковской областью и примерно в полутора десятков километров от города Сватово. В Минобороны сообщили, что село было занято подразделениями группировки войск «Запад».

По данным последней проведенной Украиной переписи, в 2001 году в селе Надия проживало 25 человек.

В октябре 2022 года глава украинской Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал о том, что в ходе своего контрнаступления украинские войска вошли в село Надия, ранее занятое российскими военными. После этого село неоднократно упоминалось в сводках Минобороны России как место нанесения ударов по частям ВСУ.

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