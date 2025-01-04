Denník N раскрыла местонахождение Фицо после его «исчезновения»
В Словакии две недели не было официальной информации о местонахождении премьер-министра Роберта Фицо, пишет газета Denník N. В последний раз о том, где он находится, сообщалось, в декабре, когда Фицо приезжал в Москву. Однако дополнительной информации о его поездке в Россию в аппарате правительства не предоставили.
С тех пор премьер появляется только на видео в социальных сетях, из которых непонятно, в какой именно стране он находится, отмечает издание. В последнем ролике, опубликованном в четверг, Фицо раскритиковал отказ Украины от продления контракта на транзит российского газа и назвал это решение «саботажем Зеленского». Глава правительства на записи снят на фоне золотых штор, на ней также виден стол и старинный телефон на нем.
По данным Denník N, последнее видео снято в номере роскошного пятизвездочного отеля Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое. Интерьер номера узнал один из читателей издания. Ночь в люксе Grand Opera Madam Butterfly стоит более 6000 евро. В аппарате правительства отказались сообщать местонахождение Фицо. Редакция позвонила на стойку ресепшен отеля, администратор перенаправила звонок в номер, где никто не ответил. Затем на ресепшен сообщили, что гостя в данный момент нет в номере.
22 декабря журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что в Москву прилетел словацкий премьер и встретился с президентом Владимиром Путиным в Кремле. После переговоров премьер объяснил свою поездку реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского про транзит газа.
Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. В 8:00 1 января 2025 года «Газпром» объявил о прекращении поставок. Для экспорта газа из России в ЕС теперь остался только «Турецкий поток».
Киев исключил возможность продления контракта. Путин в ответ на отказ Украины заявил: «Этого [транзитного] контракта не будет уже, все ясно. Но, значит, хорошо, мы переживем, «Газпром» это переживет».
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