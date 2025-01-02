Фицо пригрозил сократить помощь украинским беженцам

Правящая партия Словакии готова поддержать снижение помощи украинским беженцам и остановку поставок электроэнергии Украине в ответ на отказ от продления транзита российского газа, заявил Фицо. Он сказал, что Киев наносит ущерб ЕС

Роберт Фицо (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В ответ на прекращение Украиной транзита российского газа правящая в Словакии партия SMER-SD готова поддержать снижение помощи украинским беженцам, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеобращении в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России).

«Мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, правительство страны также обсудит меры, которые могут быть приняты в качестве «адекватной реакции» на решение Киева прекратить транзит. При этом, добавил политик, республика располагает достаточным объемом газа для внутреннего потребления и его стоимость для словацких домохозяйств в этом году расти не будет.

«Президент Украины Владимир Зеленский начал саботировать государственные финансы Словакии и наносить ущерб финансовым интересам всего ЕС. Словакия должна показать, что она — суверенная страна», — подчеркнул Фицо.

С 1 января 2025 года поставки российского газа транзитом через Украину в Евросоюз прекратились. Москва выражала готовность к продлению соглашения, но Киев отказался его продлевать. Это последняя ветка, по которой газ из России шел в Центральную Европу после взрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа.

О том, что Словакия может приостановить поставки электричества на Украину, Фицо впервые заявил 27 декабря, за несколько дней до остановки транзита. Зеленский сравнил угрозу Фицо с открытием Словакией «второго энергетического фронта» и увидел в этом потенциальный конфликт между Братиславой и Брюсселем. «Похоже, [президент Владимир] Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электростанциям и распределительной сети», — сказал Зеленский.

В словацком МИДе назвали обвинения украинского президента чушью.

Фицо встречался с Путиным в Москве 22 декабря. Они обсудили в том числе ситуацию с поставками газа. За день до этого словацкий премьер заявил, что Киев предлагал Братиславе высвободить из замороженных российских активов €500 млн в обмен на согласие Словакии на членство Украины в НАТО. «Никогда», — добавил он. Москва выступает против включения Украины в блок и требует отказа Киева от этого стремления.

Зеленский позже объяснил, что Украина по запросу Еврокомиссии предложила Словакии решения, касающиеся компенсации убытков Братиславы после остановки транзита, а также альтернативы поставкам российского газа.