В Финском заливе сбили беспилотник

Близ Лужской губы Финского залива был сбит беспилотник, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен», — написал он в телеграм-канале.

78.ru и телеграм-канал Shot писали об ограничениях на полеты в петербургском аэропорту Пулково.

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