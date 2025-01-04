В Финском заливе сбили беспилотник
Близ Лужской губы Финского залива был сбит беспилотник, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен», — написал он в телеграм-канале.
78.ru и телеграм-канал Shot писали об ограничениях на полеты в петербургском аэропорту Пулково.
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