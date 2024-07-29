Губернатор Ленобласти сообщил о ночной атаке беспилотников на регион
В ночь на 29 июля в небе над Ленинградской областью были уничтожены беспилотники, жертв и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Он не уточнил, сколько именно дронов было уничтожено, однако отметил, что «оборудованные совместно с военными рубежи обороны обеспечили раннее обнаружение летательных аппаратов и четкую работу средств ПВО».
«Обратился к командованию 6-ой армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих», — добавил Дрозденко.
Минобороны России этим утром отчиталось о 39 сбитых над российскими регионами беспилотниках. По данным военного ведомства, системы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 19 беспилотников над Курской областью, девять — над Белгородской, пять — над Брянской, три — над Воронежской и три — над Ленинградской.
Территория Ленинградской области впервые была атакована украинскими дронами в январе этого года, с тех пор власти регулярно сообщают о попытках таких атак.
Так, в марте украинский дрон был сбит в Киришском районе Ленобласти. Дрозденко тогда сообщал, что его уничтожили на подлете к НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (входит в ПАО «Сургутнефтегаз»). По его словам, завод продолжил работать в штатном режиме, жертв и разрушений не было. «Последствия в месте падения локализованы и устранены», — говорил глава региона.
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