Губернатор Ленобласти сообщил о ночной атаке беспилотников на регион

Минобороны этим утром отчиталось о 39 сбитых над российскими регионами беспилотниках, включая три — над Ленинградской областью. Глава региона подтвердил уничтожение дронов. По его словам, жертв и разрушений на земле нет

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В ночь на 29 июля в небе над Ленинградской областью были уничтожены беспилотники, жертв и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Он не уточнил, сколько именно дронов было уничтожено, однако отметил, что «оборудованные совместно с военными рубежи обороны обеспечили раннее обнаружение летательных аппаратов и четкую работу средств ПВО».

«Обратился к командованию 6-ой армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих», — добавил Дрозденко.

Минобороны России этим утром отчиталось о 39 сбитых над российскими регионами беспилотниках. По данным военного ведомства, системы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 19 беспилотников над Курской областью, девять — над Белгородской, пять — над Брянской, три — над Воронежской и три — над Ленинградской.

Территория Ленинградской области впервые была атакована украинскими дронами в январе этого года, с тех пор власти регулярно сообщают о попытках таких атак.

Так, в марте украинский дрон был сбит в Киришском районе Ленобласти. Дрозденко тогда сообщал, что его уничтожили на подлете к НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (входит в ПАО «Сургутнефтегаз»). По его словам, завод продолжил работать в штатном режиме, жертв и разрушений не было. «Последствия в месте падения локализованы и устранены», — говорил глава региона.