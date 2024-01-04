ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на могиле Сулеймани

Согласно заявлениям террористической группировки, взрывы были устроены двумя замешавшимися в толпу смертниками, которые использовали начиненные взрывчаткой пояса

Керман, Иран (Фото: West Asia News Agency / Reuters)

«Исламское государство» (ИГ, запрещенная на территории России террористическая организация) взяло на себя ответственность за взрывы на могиле генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, жертвами которых стали около ста участников траурной процессии в иранском городе Керман. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления ИГ, распространенные через подконтрольные группировке телеграм-каналы.

В ИГ сообщили, что взрывы были устроены двумя замешавшимися в толпу смертниками, использовавшими начиненные взрывчаткой пояса.

Сегодня же, 4 января, о том, что теракт в Кермане был осуществлен смертниками, сообщил источник иранского агентства IRNA, сославшись на анализ записей камер видеонаблюдения.

Взрывы в Кермане произошли 3 января, в четвертую годовщину гибели Сулеймани, во время траурного шествия к могиле генерала, убитого в результате ракетного удара 3 января 2020 года вблизи международного аэропорта в Багдаде. Агентство IRNA сообщало, что первый взрыв произошел в 700 м от могилы, спустя несколько минут примерно в километре от нее раздался второй.

Президент России выразил соболезнования духовному лидеру и руководителю Ирана Али Хаменеи и своему иранскому коллеге Ибрахиму Раиси. Владимир Путин подчеркнул, что Россия «решительно осуждает» терроризм и привержена борьбе с ним.