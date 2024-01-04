В США опубликовали списки лиц, связанных с делом Эпштейна

Суд в США раскрыл первую часть документов, в которых называются лица, причастные к делу Эпштейна. Большинство названных имен были ранее известны. Среди них — Билл Клинтон и Дональд Трамп

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Федеральный окружной суд Манхэттена, США опубликовал сотни страниц судебных документов по иску против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальном насилии, пишут Axios, New York Times и Wall Street Journal.

Документы содержат около 150 имен, которые давали показания по этому иску. Упоминание в документах не означает судебные претензии к этому человеку. Большинство имен уже были раскрыто за время предыдущих судебных разбирательств.

NYT отмечает, что в документах почти нет материалов, интересных сторонникам теорий заговора. Как поясняет Bloomberg, общественный интерес к документам подогревается подозрениями, что к преступлениям Эпштейна могут быть причастны богатые и влиятельные лица, чьи имена прежде не назывались.

В документах более 50 раз встречаются имена бывших президентов США Билла Клинтона и Дональда Трампа. «Однажды он сказал, что Клинтон любит молодых, имея в виду девушек», — сообщила свидетельница Джоанна Сьоберг, следует из документов. По ее словам, принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы II, во время знакомства домогался до девушки.

Большинство раскрытых документов включают показания женщин, которые стали жертвами сексуального насилия Эпштейна с 1990-х годов до 2008-го, когда его приговорили к заключению по обвинению в принуждении подростка к проституции.

Всего будут обнародованы более 200 документов по делу Эпштейна, следующие публикации планируется осуществить в ближайшие недели.

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Эпштейн умер в 2019 в камере, когда его задержали по обвинению в торговле девушками, в том числе 14-летними. Позже судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти стало самоубийство.

Клинтон в 2019-м заверил, что ему ничего не известно об «ужасных преступлениях Эпштейна». Против бывшего президента не выдвигали обвинения по делу финансиста, он не возражал против раскрытия документов. Трамп рассказывал, что несколько лет назад поссорился с Эпштейном и «не был его фанатом».

Как выяснила WSJ, Эпштейн пытался угрожать основателю Microsoft Биллу Гейтсу из-за романа бизнесмена с бриджисткой из России по имени Мила Антонова. По данным издания, Эпштейн дал понять, что знал о тайном романе Гейтса с Антоновой, который к тому моменту уже закончился, и мог его разоблачить (основатель Microsoft тогда был женат на Мелинде Гейтс, они развелись в 2021 году после 27 лет брака).

В 2022 году во время судебного процесса были обнародованы документы о роли крупнейшего американского банка JPMorgan Chase в финансировании деятельности Эпштейна. Впоследствии банк согласился урегулировать коллективный иск с выплатой $290 млн.