Рогов: после обстрела военной комендатуры в Васильевке есть раненые и погибшие

Рогов заявил об обстреле ВСУ военной комендатуры в Васильевке и погибших

ВСУ обстреляли г. Васильевку, там в военную комендатуру стояла очередь из местных жителей, есть раненые и погибшие, сообщил Рогов. По его словам, повреждения получила не сама комендатура, а жилой многоэтажный дом рядом с ней

Украинские военные обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в результате обстрела есть раненые и погибшие.

Рогов сообщил, что было как минимум четыре прилета «тяжелого» (калибра. — РБК), снаряды попали в жилой многоэтажный дом около комендатуры.

Васильевка — город в Запорожской области, расположенный на берегу Каховского водохранилища между городами Энергодар и Запорожье. Российские войска заняли город в апреле 2022 года, его население в 2021 году составляло около 13 тыс. человек.

Кроме этого, Рогов сообщил об ударах ВСУ по г. Пологи в восточной части области. «Как минимум, три прилета. Информация по жертвам и разрушениям уточняется», — написал он.

Южные районы Запорожской области были заняты российской армией в марте—апреле 2022 года, однако административный центр региона — г. Запорожье — контролирует Украина. В начале октября Запорожская, а также Херсонская область, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов. Результаты голосования Киев не признал. Страны Запада также считают незаконными референдумы об их присоединении к России.

Российские власти заявляют, что вопрос принадлежности четырех регионов решен, и исключают обсуждение их статуса. Киев настаивает, что Россия должна отвести войска на границы 1991 года, называя это единственным возможным условием для диалога; Москва это условие отвергает.