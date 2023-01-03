В Запорожской области ввели пропуска для проезда через блокпосты
В Запорожской области с сегодняшнего дня начали выдавать пропуска на автомобили, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональную администрацию. Документы будут необходимы для проезда через блокпосты.
Представитель местных властей указал, что в дальнейшем для беспрепятственного перемещения по Запорожской области пропуска будут обязательными.
Получить пропуск предлагается в военных комендатурах Мелитополя, Бердянска, Токмака и Васильевки. Для этого владельцу транспортного средства необходимо предоставить удостоверение личности и регистрационные документы на автомобиль.
Южные районы Запорожской области были заняты российской армией в марте. Серьезных изменений на линии соприкосновения с тех пор не происходило. В районе Васильевки работал КПП, через который жители могли выезжать на территорию, которую держит под контролем Украина.
Пропуска для проезда через КПП Васильевка были введены 1 октября, уже после референдума о присоединении Запорожской области к России.
В последние дни ситуация на линии противостояния обострилась. Так, например, 31 декабря Минобороны сообщило о занятии Дорожнянки (в Гуляйпольском районе). Украинская армия в свою очередь обстреляла ряд населенных пунктов, в том числе и Токмак.