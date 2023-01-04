Минобороны сообщило об уничтожении украинских МиГ-29 и Су-25
Минобороны: в ДНР и Николаевской области сбиты украинские самолеты МиГ-29 и Су-25
Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 над Донецкой народной республикой (ДНР) и штурмовик Су-25 над Николаевской областью, сообщило Минобороны России.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики и населенного пункта Новопавловка Николаевской области сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.
Кроме этого, российскими военными за сутки уничтожено:
- Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов;
- Гаубица Д-20;
- Пусковая установка РСЗО «Ураган»;
- Три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика»;
- Две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50;
- Пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ;
- Склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников.
Материал дополняется.