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Минобороны сообщило об уничтожении украинских МиГ-29 и Су-25

Минобороны: в ДНР и Николаевской области сбиты украинские самолеты МиГ-29 и Су-25

Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 над Донецкой народной республикой (ДНР) и штурмовик Су-25 над Николаевской областью, сообщило Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики и населенного пункта Новопавловка Николаевской области сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.

Кроме этого, российскими военными за сутки уничтожено:

  • Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов;
  • Гаубица Д-20;
  • Пусковая установка РСЗО «Ураган»;
  • Три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика»;
  • Две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50;
  • Пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ;
  • Склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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