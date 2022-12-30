Путин поручил создать центр для реабилитации инвалидов в ДНР

Президент Владимир Путин дал поручение о создании в ДНР центра реабилитации инвалидов, в том числе получивших увечья во время боевых действий, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Донецкой Народной Республики создать в Донецкой Народной Республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий», — говорится в сообщении.

Срок исполнения — 15 ноября следующего года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Поручение дано по итогам встречи Путина с инвалидами 2 декабря. На ней один из участников, Вадим Серик — бывший военнослужащий, получивший ранение под Донецком в 2015 году, — попросил главу государства о помощи в создании «социально-реабилитационного центра» для инвалидов в республике. «Это наша мечта — организовать такой реабилитационный центр, чтобы парни, девушки, гражданские военнослужащие, после того как получили травму, ранение, не потеряли себя, а жили вопреки всему и всем назло», — сказал Серик.

Путин назвал идею «правильной» и указал, что обсуждал необходимость создания такого центра с Минобороны и вице-премьером Татьяной Голиковой. Глава государства отметил, что работа в будущем центре должна быть «разносторонней», то есть касаться не только вопросов здоровья, но и психологических проблем и возможности для инвалидов получить новую квалификацию и трудоустроиться.