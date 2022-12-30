Путин поручил создать центр для реабилитации инвалидов в ДНР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек, 20:41
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек, 20:41
Киев сообщил о попытке 12 тыс. мужчин сбежать из-за военного положения Политика, 00:14
Энтони Хопкинсу — 85 лет. Вот какие фильмы с ним важно посмотреть Life, 00:02
Ермак заявил, что россияне «должны молить о прощении»у украинцев Политика, 00:02
США сделали предупреждение Китаю после беседы Си Цзиньпина с Путиным Политика, 00:02
Премьер Украины назвал стратегическую задачу для страны Политика, 00:01
Власти отказались выделять гранты на российский TikTok и Instagram Технологии и медиа, 00:00
IT, дизайн, личностный рост или искусство: куда пойти учиться. Тест РБК и Edutoria, 30 дек, 23:38
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Путин поручил создать центр для реабилитации инвалидов в ДНР Политика, 30 дек, 23:37
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 30 дек, 23:15
Итальянский театр «Арчимбольди» отменил выступления Сергея Полунина Политика, 30 дек, 23:08
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 30 дек, 22:52
Полянский заявил, что уничтожение Украины не является целью спецоперации Политика, 30 дек, 22:36
Кличко рассказал о спорах с правительством перед началом боевых действий Политика, 30 дек, 22:34
Путин разрешил брать долги за газ с недружественных стран в валюте Политика, 30 дек, 22:30
Политика ,  
0 

Путин поручил создать центр для реабилитации инвалидов в ДНР

Президент Путин поручил правительству создать центр для реабилитации инвалидов в ДНР

Президент Владимир Путин дал поручение о создании в ДНР центра реабилитации инвалидов, в том числе получивших увечья во время боевых действий, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Донецкой Народной Республики создать в Донецкой Народной Республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий», — говорится в сообщении.

Срок исполнения — 15 ноября следующего года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Поручение дано по итогам встречи Путина с инвалидами 2 декабря. На ней один из участников, Вадим Серик — бывший военнослужащий, получивший ранение под Донецком в 2015 году, — попросил главу государства о помощи в создании «социально-реабилитационного центра» для инвалидов в республике. «Это наша мечта — организовать такой реабилитационный центр, чтобы парни, девушки, гражданские военнослужащие, после того как получили травму, ранение, не потеряли себя, а жили вопреки всему и всем назло», — сказал Серик.

Путин назвал идею «правильной» и указал, что обсуждал необходимость создания такого центра с Минобороны и вице-премьером Татьяной Голиковой. Глава государства отметил, что работа в будущем центре должна быть «разносторонней», то есть касаться не только вопросов здоровья, но и психологических проблем и возможности для инвалидов получить новую квалификацию и трудоустроиться.

Теги
Владимир Путин инвалиды ДНР реабилитация
Материалы по теме
ИП с инвалидностью смогут получить статус социального предприятия
Общество
Путин поручил изучить индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Общество
Совфед одобрил 24 дополнительных выходных подряд для родителей инвалидов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter