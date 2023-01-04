Японская Yomiuri сообщила о казни бывшего главы МИД КНДР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Глава украинской разведки не исключил новых ударов по России Политика, 18:33
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 18:30
МИД КНР пригрозил ответом странам, ограничивающим въезд китайцам Политика, 18:24
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 18:23
Главные успехи российских спортсменов в 2022 году Спорт, 18:04
Сколько стоил дефис в 1962 году для НАСА РБК и Edutoria, 17:43
Японская Yomiuri сообщила о казни бывшего главы МИД КНДР Политика, 17:22
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Лидер КХЛ забросил девять шайб «Трактору» Спорт, 17:18
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 17:16
Оппозиция ФРГ призвала уволить министра обороны после новогоднего видео Политика, 17:15
Пушилин заявил о героизме российских военных в Макеевке Политика, 16:52
В России потребовали у Израиля компенсацию за уехавшего велогонщика Спорт, 16:51
В ФШР выразили опасения из-за неудач Непомнящего перед титульным матчем Спорт, 16:23
В Днепре снесли памятник Герою Советского Союза Александру Матросову Политика, 16:06
Политика ,  
0 

Японская Yomiuri сообщила о казни бывшего главы МИД КНДР

Yomiuri: бывшего главу МИДа и еще пятерых дипломатов казнили в КНДР
Ли Ён Хо был министром иностранных дел КНДР с 2016 по 2020 год. Как сообщает Yomiuri со ссылкой на источники, он и еще пятеро северокорейских дипломатов были казнены в 2022 году из-за «проблем» с посольством КНДР в Британии
Ли Ён Хо
Ли Ён Хо (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Бывший глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо и еще четверо или пятеро северокорейских дипломатов, «по-видимому», были казнены летом или осенью 2022 года, сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на десятки информированных собеседников.

Ли Ён Хо занимал пост главы внешнеполитического ведомства КНДР с 2016 по 2020 год.

По данным источников издания, одной из причин казни дипломатов могла стать некая «проблема» в работе посольства КНДР в Британии, в котором в разное время работали Ли Ён Хо и другие пропавшие дипломаты.

Как указал один из собеседников Yomiuri, власти КНДР начали усиливать слежку за собственными дипломатами за границей. По его словам, несколько близких к казненным чиновникам дипломатов уже выразили опасения, что их самих вскоре также могут «подвергнуть чистке».

Власти Южной Кореи заявили агентству Yonhup, что они проверят информацию о казнях по своим каналам.

До того как возглавить МИД КНДР, Ли Ён Хо работал послом страны в Великобритании и представлял страну на шестисторонних переговорах по ядерной программе Северной Кореи. Как пишет Yonhup, Ли Ён Хо также «сыграл ключевую роль» в организации саммитов 2018 и 2019 годов между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

Читайте на РБК Pro
«Купили за $1 — продали за $60 млн»: как создатель Cofix ищет бизнес-идеи
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение
Какой будет схема разморозки активов после решений Бельгии и Люксембурга
Почему инвесторы разочаровались в золоте и что ждать в 2023 году

Его сняли с должности в 2020 году. Новым главой МИД КНДР был назначен Ли Сон Гвон, которого в июне 2022 года сменил Чхве Сон Хэ.

В мае 2019 года южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на источник сообщала о казни дипломатов в КНДР, работавших в США. Тогда, по данным издания, были казнены спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хёк Чхоль и еще четыре высокопоставленных северокорейских дипломата. Chosun Ilbo писала, что чиновников казнили из-за провала американо-северокорейского саммита в Ханое, который прошел в феврале того же года.

Стороны закончили встречу раньше запланированного времени, не придя к единому соглашению, и отменили ланч. Как заявил на пресс-конференции по итогам саммита Дональд Трамп, который тогда был президентом США, несмотря на крепкие отношения между США и КНДР, «не было ничего хорошего, чтобы подписать».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
КНДР министр иностранных дел казнь
Материалы по теме
В КНДР уволили второго по влиятельности военного чиновника
Политика
Дипломатам в КНДР показали «Море крови»
Политика
Лидер КНДР заподозрил США в попытке создать «азиатскую версию» НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter