Японская Yomiuri сообщила о казни бывшего главы МИД КНДР

Ли Ён Хо был министром иностранных дел КНДР с 2016 по 2020 год. Как сообщает Yomiuri со ссылкой на источники, он и еще пятеро северокорейских дипломатов были казнены в 2022 году из-за «проблем» с посольством КНДР в Британии

Ли Ён Хо (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Бывший глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо и еще четверо или пятеро северокорейских дипломатов, «по-видимому», были казнены летом или осенью 2022 года, сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на десятки информированных собеседников.

Ли Ён Хо занимал пост главы внешнеполитического ведомства КНДР с 2016 по 2020 год.

По данным источников издания, одной из причин казни дипломатов могла стать некая «проблема» в работе посольства КНДР в Британии, в котором в разное время работали Ли Ён Хо и другие пропавшие дипломаты.

Как указал один из собеседников Yomiuri, власти КНДР начали усиливать слежку за собственными дипломатами за границей. По его словам, несколько близких к казненным чиновникам дипломатов уже выразили опасения, что их самих вскоре также могут «подвергнуть чистке».

Власти Южной Кореи заявили агентству Yonhup, что они проверят информацию о казнях по своим каналам.

До того как возглавить МИД КНДР, Ли Ён Хо работал послом страны в Великобритании и представлял страну на шестисторонних переговорах по ядерной программе Северной Кореи. Как пишет Yonhup, Ли Ён Хо также «сыграл ключевую роль» в организации саммитов 2018 и 2019 годов между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

Его сняли с должности в 2020 году. Новым главой МИД КНДР был назначен Ли Сон Гвон, которого в июне 2022 года сменил Чхве Сон Хэ.

В мае 2019 года южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на источник сообщала о казни дипломатов в КНДР, работавших в США. Тогда, по данным издания, были казнены спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хёк Чхоль и еще четыре высокопоставленных северокорейских дипломата. Chosun Ilbo писала, что чиновников казнили из-за провала американо-северокорейского саммита в Ханое, который прошел в феврале того же года.

Стороны закончили встречу раньше запланированного времени, не придя к единому соглашению, и отменили ланч. Как заявил на пресс-конференции по итогам саммита Дональд Трамп, который тогда был президентом США, несмотря на крепкие отношения между США и КНДР, «не было ничего хорошего, чтобы подписать».