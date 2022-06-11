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Партия КНДР назначила нового главу МИД и начальника Генштаба

Пленум Центрального комитета Трудовой партии КНДР назначил нового вице-премьера, министра иностранных дел и начальника Генштаба Корейской народной армии (КНА). Об этом сообщила газета «Нодон Синмун».

Заместителя премьер-министра Ким Док Хуна сменит Сынгук Чон, главу МИД Ли Сон Гвона заменит Чхве Сон Хэ, а начальника Генштаба Пак Чон Чхона — Ри Тэ Соп. Партия также сменила командующего главного политбюро армии.

Заседание пленума прошло 8 июня. Как отмечает газета, на нем присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, а все участники глубоко осознавали ответственность, которую они несут «в исторической борьбе за благополучное развитие великой страны и благополучие народа».

Госдеп пригрозил решительным ответом на ядерные испытания КНДР
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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Японский телеканал NHK отметил, что правящая партия КНДР провела заседание для обсуждения важных вопросов на фоне опасений о проведении ядерных испытаний.

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КНДР Северная Корея вице-премьер министр иностранных дел Генштаб
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