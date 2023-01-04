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Мэр Донецка сообщил об обстреле города

Мэр Донецка сообщил об обстрелах Кировского и Киевского городских районов. Корреспондент ТАСС рассказал о работе ПВО и взрывах над жилой застройкой Пролетарского района Донецка

Вооруженные силы Украины ведут обстрел Донецка, с 00:30 ночи по городу было выпущено как минимум 20 снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.


По его данным, прилеты по Кировскому и Киевскому районам города зафиксированы из поселков Нетайлово, Галициновкка и Тоненькое. Кулемзин призвал жителей «соблюдать крайнюю осторожность и не выходить из укрытий без лишней необходимости».

Как уточняет корреспондент ТАСС, около десяти утра система ПВО работала в Пролетарском районе Донецка, прогремели два мощных взрыва в небе над жилой застройкой.

Донецк регулярно подвергается обстрелам с 2014 года, власти неоднократно сообщают о погибших при обстрелах жилых домов и объектов городской инфраструктуры. По данным штаба территориальной обороны ДНР, за предыдущие сутки под обстрелы ВСУ попали девять населенных пунктов республики, погиб один человек, еще трое получили ранения, повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры.

19 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об уничтожении части огневых точек, с которых обстреливали Донецк. Минобороны в этот же день отчиталось о занятии «более выгодных рубежей» на донецком направлении.

Мэр Донецка сообщил об обстреле города
Мэр Донецка сообщил об обстреле города

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