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Выборы президента США ,  
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Пелоси в четвертый раз возглавила палату представителей США

Пелоси — первая женщина, которая стала спикером палаты представителей США. Она руководила ею в 2007–2011 годах, а затем — с 2019 года, став известным оппонентом президента США Дональда Трампа
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси (Фото: Erin Scott / Pool via AP)

Демократа Нэнси Пелоси переизбрали спикером палаты представителей. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты конгресса США.

За назначение Пелоси проголосовали 216 членов палаты представителей. Ее соперник от республиканцев Кевин Маккарти набрал 209 голосов.

80-летняя Пелоси — первая и единственная женщина, которая возглавляла палату представителей США. Она была ее спикером в 2007–2011 годах и затем — с 2019 года.

Последние годы Пелоси активно противостояла действующему президенту США Дональду Трампу. В частности, в сентябре 2019 года она объявила о начале процедуры импичмента в отношении главы государства из-за его решения о заморозке военной помощи Украине после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако сенат США оправдал Трампа.

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После этого, перед выступлением в конгрессе с ежегодным обращением президента «О положении страны», Трамп не стал пожимать руку Пелоси. В момент, когда глава государства закончил выступление и аудитория начала аплодировать, Пелоси разорвала листы с речью Трампа.

3 ноября в США переизбирали палату представителей. Демократы сохранили большинство в нижней палате конгресса США, получив 222 места. Республиканцы заняли по итогам голосования 211 мест.

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Судьба еще двух мест пока не решена. Под вопросом оказалось место от одного из округов штата Луизиана, поскольку выигравший там республиканец Люк Летлоу скончался от коронавируса.

Автор
Виктория Полякова
палата представителей США
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