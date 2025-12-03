Костин рассказал, какого мира с США хочет Россия

У России и США есть общие сферы для сотрудничества, в том числе Арктика, космос и атомная энергетика, заявил Костин. Глава ВТБ подчеркнул, что «Россия хочет мира с Америкой и остальным миром»

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия по-настоящему заинтересована и хотела бы развивать отношения с такой «великой экономической державой», как США, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу CNN.

По мнению Костина, у России и США есть большое пространство для сотрудничества, несмотря на то что торгово-экономические отношения двух стран никогда не были крупными — за исключением финансовых рынков. Он отметил, что российская сторона поддерживала отличные отношения с инвестиционными банками США, а около 60% иностранных инвесторов на российских финансовых рынках были американцами.

«Так что, конечно, сферы сотрудничества есть. Вы упомянули полезные ископаемые, Арктику, космос, атомную энергетику и многое другое. Мы бы хотели развивать отношения с США. Это великая экономическая держава, и Россия очень заинтересована. Россия не хочет войны. Россия хочет мира с Америкой и остальным миром», — сказал он.

Глава ВТБ рассказал, что продолжает поддерживать дружеские отношения со многими крупными банкирами в США, находясь в санкционном списке с 2018 года. При этом он обратил внимание на арест активов российских компаний, включая частных, в Европе и США и заявил: «Думаю, мы будем больше ориентироваться на Китай, Индию и арабские страны в будущей международной кооперации, а не на Запад. Мы сейчас Западу мало доверяем».

Президент Владимир Путин в октябре заявил, что восстановление отношений с США — один из национальных интересов России. Он отметил, что у крупных держав всегда есть противоречия и конфликт интересов, однако главное — как эти страны их решают. Ранее Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот уделяет много внимания ситуации на Украине. Также глава государства допускал, что предложенный американской администрацией мирный план может стать основой для урегулирования конфликта.