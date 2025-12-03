 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Костин рассказал, какого мира с США хочет Россия

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
У России и США есть общие сферы для сотрудничества, в том числе Арктика, космос и атомная энергетика, заявил Костин. Глава ВТБ подчеркнул, что «Россия хочет мира с Америкой и остальным миром»
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия по-настоящему заинтересована и хотела бы развивать отношения с такой «великой экономической державой», как США, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу CNN.

По мнению Костина, у России и США есть большое пространство для сотрудничества, несмотря на то что торгово-экономические отношения двух стран никогда не были крупными — за исключением финансовых рынков. Он отметил, что российская сторона поддерживала отличные отношения с инвестиционными банками США, а около 60% иностранных инвесторов на российских финансовых рынках были американцами.

«Так что, конечно, сферы сотрудничества есть. Вы упомянули полезные ископаемые, Арктику, космос, атомную энергетику и многое другое. Мы бы хотели развивать отношения с США. Это великая экономическая держава, и Россия очень заинтересована. Россия не хочет войны. Россия хочет мира с Америкой и остальным миром», — сказал он.

Путин назвал восстановление отношений с США национальным интересом России
Политика
Владимир Путин

Глава ВТБ рассказал, что продолжает поддерживать дружеские отношения со многими крупными банкирами в США, находясь в санкционном списке с 2018 года. При этом он обратил внимание на арест активов российских компаний, включая частных, в Европе и США и заявил: «Думаю, мы будем больше ориентироваться на Китай, Индию и арабские страны в будущей международной кооперации, а не на Запад. Мы сейчас Западу мало доверяем».

Президент Владимир Путин в октябре заявил, что восстановление отношений с США — один из национальных интересов России. Он отметил, что у крупных держав всегда есть противоречия и конфликт интересов, однако главное — как эти страны их решают. Ранее Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот уделяет много внимания ситуации на Украине. Также глава государства допускал, что предложенный американской администрацией мирный план может стать основой для урегулирования конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
ВТБ Андрей Костин Россия США «Россия зовет!»
Материалы по теме
Костин заявил, что рынок не уверен в мирном плане США
Политика
Костин оценил один из пунктов мирного плана фразой «без них обойдемся»
Политика
Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 11:19 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 11:19
Бывший замглавы МИД Италии заявил о разобщенности стран Европы Политика, 11:32
Спрос на аренду жилья в Москве в ноябре снизился на 22%, но цены держатся Недвижимость, 11:24
Установили личность курьера, ударившего женщину ногой в лицо Общество, 11:24
Прокуратура потребовала изъять жилье и авто экс-сотрудников ФНС Ингушетии Политика, 11:20
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Брюссель счел использование активов России худшей опцией поддержки Киева Политика, 11:14
Курс биткоина вырос за сутки на $7 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:10
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В брокере ВТБ предложили использовать маткапитал для инвестиций через ИИС Инвестиции, 11:01
Деловая активность сжимается полгода. Почему растет только треть отраслейПодписка на РБК, 11:00
Овечкин инициировал рукопожатие игроков «Вашингтона» с Копитаром Спорт, 10:59
Когнитивное здоровье в эпоху мемов: что происходит с нашим мозгом Образование, 10:52
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Экс-главу евродипломатии Могерини отпустили после допроса Политика, 10:44
Костин рассказал, какого мира с США хочет Россия Политика, 10:37