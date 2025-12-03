Ушаков заявил, что делегация США не поедет в Киев

Американская делегация из Москвы должна направится сразу в Вашингтон, рассказал по итогам переговоров Ушаков. Axios и AFP ранее сообщали, что после Москвы посланники Белого дома планировали обсудить итоги переговоров с Киевом

Делегация США после переговоров вернется в Вашингтон, и затем, вероятно, представители Белого дома свяжутся с Москвой по телефону, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле. Кадры с его заявлениями опубликовал Кремль.

Ранее предполагалось, что после визита в Москву американская переговорная группа направится на встречу с украинскими властями. Ушаков это опроверг.

«Насколько я знаю, американские коллеги сейчас поехали в посольство, затем поедут в Вашингтон, домой... Уиткофф и Кушнер нам пообещали, что не поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой в родной Вашингтон», — рассказал он.

Переговоры России и США продлились почти пять часов. Президент Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, вместе с ним американскую сторону представлял зять Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны в переговорах, помимо Ушакова, также участвовал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ушаков в ходе брифинга также сообщил, что сторонам не удалось договориться о компромиссном варианте мирного плана, хотя «некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо». «Некоторые формулировки, которые нам были предложены нам подходят», — заключил Ушаков.

Axios до переговоров сообщал что из Москвы делегация Белого дома направится «в европейскую страну и встретится с президентом Украины Зеленским». Зеленский в настоящее время находится с визитом в Ирландии. На пресс-конференции после встречи с ирландским премьер-министром Михолом Мартином украинский президент заявил, что Киев будет «ждать результатов переговоров между США и Россией» и отреагирует соответствующим образом, возможно проведя последующие встречи. AFP сообщало, что украинская делегация может встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе 3 декабря.