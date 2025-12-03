 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Ушаков заявил, что делегация США не поедет в Киев

Сюжет
Мирный план по Украине
Американская делегация из Москвы должна направится сразу в Вашингтон, рассказал по итогам переговоров Ушаков. Axios и AFP ранее сообщали, что после Москвы посланники Белого дома планировали обсудить итоги переговоров с Киевом

Ушаков заявил, что делегация США не поедет в Киев
Video

Делегация США после переговоров вернется в Вашингтон, и затем, вероятно, представители Белого дома свяжутся с Москвой по телефону, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле. Кадры с его заявлениями опубликовал Кремль.

Ранее предполагалось, что после визита в Москву американская переговорная группа направится на встречу с украинскими властями. Ушаков это опроверг.

«Насколько я знаю, американские коллеги сейчас поехали в посольство, затем поедут в Вашингтон, домой... Уиткофф и Кушнер нам пообещали, что не поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой в родной Вашингтон», — рассказал он.

Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане
Политика

Переговоры России и США продлились почти пять часов. Президент Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, вместе с ним американскую сторону представлял зять Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны в переговорах, помимо Ушакова, также участвовал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ушаков в ходе брифинга также сообщил, что сторонам не удалось договориться о компромиссном варианте мирного плана, хотя «некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо». «Некоторые формулировки, которые нам были предложены нам подходят», — заключил Ушаков.

Axios до переговоров сообщал что из Москвы делегация Белого дома направится «в европейскую страну и встретится с президентом Украины Зеленским». Зеленский в настоящее время находится с визитом в Ирландии. На пресс-конференции после встречи с ирландским премьер-министром Михолом Мартином украинский президент заявил, что Киев будет «ждать результатов переговоров между США и Россией» и отреагирует соответствующим образом, возможно проведя последующие встречи. AFP сообщало, что украинская делегация может встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе 3 декабря.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Персоны
Юрий Ушаков Кремль
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Материалы по теме
Помощник Путина Ушаков раскрыл итоги переговоров с США. Видео
Политика
Ушаков сообщил, что Россия и США обсуждали кроме мирного плана
Политика
Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом в Кремле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 01:48 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 01:48
Уиткофф улетел из Москвы Политика, 02:23
Как прошли шестые переговоры Уиткоффа в Москве Политика, 01:57
Ушаков рассказал, когда Кушнер подключился к контактам по Украине Политика, 01:56
Девятый российский аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 01:50
Le Monde узнала о шоке среди дипломатов ЕС после задержания Могерини Политика, 01:38
Помощник Путина Ушаков раскрыл итоги переговоров с США. Видео Политика, 01:25
Ушаков заявил, что делегация США не поедет в Киев Политика, 01:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Ушаков рассказал, что Уиткофф передал Путину привет от Трампа Политика, 01:13
Ушаков сообщил, что Россия и США обсуждали кроме мирного плана Политика, 01:07
США и Россия договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле Политика, 01:05
Ушаков рассказал о четырех полученных документах по миру на Украине Политика, 01:03
Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным Политика, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане Политика, 00:58