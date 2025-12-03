Чего Макрон хочет добиться от Си за трехдневный визит в Китай

Чего Макрон хочет добиться от Си за трехдневный визит в КитайПариж надеется на вклад Пекина в украинское урегулирование
С 3 по 5 декабря пройдет государственный визит в Китай президента Франции Эмманюэля Макрона, четвертый с момента его прихода к власти. В среду французский лидер посетит Запретный город (Гугун) в Пекине, на четверг назначены переговоры с Си Цзиньпином в столице, а в пятницу лидеры продолжат общение в крупнейшем экономическом и технологическом центре Китая — городе Чэнду (провинция Сычуань). Оба государства поддерживают регулярные контакты на высшем уровне — в прошлом году председатель КНР посетил Пятую республику, приурочив визит к 60-й годовщине установления двусторонних дипломатических отношений.
Какие экономические проблемы назрели между ЕС и КНР
В 2026 году к Парижу переходит председательство в «Большой семерке», и глава Пятой республики станет первым европейским лидером, который посетит КНР после напряженного июльского визита в Пекин главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, состоявшегося в рамках 25-го саммита ЕС — Китай. Тогда она заявила, что отношения между блоком и КНР достигли «переломного этапа». Как отмечает Reuters, сегодня Европа стремится найти баланс «между угрозами со стороны Китая в области безопасности, в частности экономической, и зависимостью от второй по величине экономики мира в период глобальных торговых потрясений».
Напряженность в экономических отношениях Китая и ЕС выросла в связи с тем, что из-за тарифной войны Дональда Трампа Пекин перенаправил свои экспортные поставки из США в Европу, что стало серьезным вызовом для европейских производителей. С мая 2024-го по май 2025 года китайский экспорт в страны блока вырос на 12%, в том числе во Францию — на 24%, в Германию — на 21,5%. По данным китайской таможни, положительное сальдо торговли КНР с Европой с октября 2024-го по октябрь 2025 года достигло $310 млрд, впервые превысив соответствующий показатель торговли с США ($302 млрд). В преддверии поездки советники французского президента заявили, что в Пекине он будет добиваться перебалансировки взаимных поставок: «Китай должен больше потреблять и меньше экспортировать».
Европейцы серьезно обеспокоены и растущим технологическим превосходством КНР в производстве электромобилей и его доминированием на рынке редкоземельных металлов (на долю КНР приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов и около 90% их мировой переработки). Когда в апреле Китай в ответ на ограничения США ужесточил режим экспортного контроля в отношении широкого списка редкоземельных металлов и магнитов, это ударило и по европейским автоконцернам. После этого еврокомиссару по вопросам торговой политики и экономической безопасности Марошу Шефчовичу удалось договориться с Пекином об ускорении процедур выдачи разрешений на экспорт, однако полностью снять ограничения для компаний из ЕС китайцы отказались.
В качестве ответной меры Еврокомиссия в конце июня запретила китайским компаниям участвовать в государственных тендерах участниц ЕС на поставки медицинского оборудования. Однако в Пекине отреагировали повышением ставок, отстранив европейских производителей этой техники от участия в организуемых им закупках объемом свыше 45 млн юаней ($6,28 млн). Также власти КНР объявили о введении ввозных пошлин в размере от 27,3 до 34,9% на европейский коньяк и бренди сроком на пять лет, что непосредственно затронуло интересы Франции. Наконец, 9 октября Министерство коммерции КНР заявило о введении новых ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Позже Пекин объявил о приостановке их действия на год, но в ЕС уже приступили к разработке ответных мер.
3 декабря, в первый день визита Макрона в КНР, должна пройти презентация новой доктрины экономической безопасности ЕС, предполагающей сокращение зависимости блока от поставок критически важного сырья из Китая. Инициатива получила название ResourceEU и фактически копирует схему ЕС по отказу от российских энергоносителей RePowerEU. Париж поддерживает эти меры — ранее Макрон неоднократно высказывался за новый подход к экономической безопасности региона, например подчеркивал, что в случае действий Китая, затрагивающих стратегические интересы Европы, ЕС должен быть готов «использовать все имеющиеся торговые рычаги», включая инструменты противодействия «экономическому принуждению».
Рост экономического влияния Китая в Европе с тревогой воспринимает и французское общество. Недавнее открытие первого бутика китайского онлайн-гиганта по торговле одеждой и товарами для дома Shein в парижском универмаге BHV сопровождалось протестами, в ходе которых зеленые требовали от властей прекратить «поощрять модель одноразового потребления», а представители текстильной промышленности — положить конец недобросовестной конкуренции. Согласно данным китайской таможни, уже к концу сентября объем экспорта в ЕС китайских дешевых товаров (low-value), не облагаемых ввозными пошлинами, превысил показатель за весь 2024 год.
Как отмечает Euractiv, Париж признает, что Китай обладает «особенно передовыми технологиями», и рассчитывает в итоге получить их наряду с инвестициями. По мнению эксперта по торговой геополитике Института Жака Делора Эльвиры Фабри, членам ЕС в этой области важно действовать сообща. «Координация будет иметь здесь решающее значение, чтобы не допустить ситуации, при которой члены ЕС будут соревноваться в борьбе за китайские инвестиции, чем Пекин сразу же воспользуется», — поясняет она. Признаки кризиса в деле наблюдаются из-за Венгрии, отмечает издание, — эта страна, получившая в 2024 году от китайских банков кредит в размере €1 млрд, стала одним из главных инвестиционных центров Китая в Европе, особенно в сфере производства электромобилей и аккумуляторов.
«Европейский союз очень сильно озабочен тем, чтобы та торговая война, которая разворачивается между США и Китаем, не отрикошетила по его собственным интересам. Например, чтобы более дешевая китайская сталь, ушедшая с американского рынка, не перешла на европейский и, соответственно, не ударила бы по европейским производителям, — заявил РБК доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Алексей Чихачев. — Так что одна из главных задач Макрона — обсудить всю торгово-экономическую проблематику и договориться о каких-то параметрах будущего взаимодействия между Евросоюзом и Китаем для соблюдения паритета интересов».
Могут ли Франция и КНР сблизить позиции во внешней политике
Накануне поездки Макрона глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж надеется на вклад Пекина в украинское урегулирование. «Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, является постоянным членом Совета Безопасности <...>, чтобы он повлиял на Россию, чтобы Россия и в частности Владимир Путин наконец решились на перемирие», — подчеркнул он в эфире BFM.
Европейские лидеры неоднократно говорили о необходимости использовать контакты с Китаем, чтобы оказать влияние на Россию. Параллельно ЕС периодически вводит вторичные санкции против Пекина «за помощь России». В частности, принятый в октябре 19-й пакет затронул 12 компаний в Китае и Гонконге, которые, по данным Брюсселя, помогали Москве обходить рестрикции. Пекин категорически с этим не согласился. «Мы неоднократно подчеркивали, что Китай не является зачинщиком украинского кризиса и тем более не является его участником», — заявил официальный представитель МИДа Го Цзякунь
Каллас, однако, признала в ноябрьском интервью Bloomberg, что ЕС ограничен в возможностях оказывать давление на Китай в украинском вопросе. «Китай тоже может навредить, и в этом проблема. <...> Если вы не готовы платить ту цену, которую он вам навяжет, то вам будет трудно действовать», — отметила она.
Незадолго до 25-го саммита ЕС — Китай министр иностранных дел КНР Ван И совершил европейское турне и в том числе побывал в штаб-квартире ЕС. Однако визит не привел к сближению позиций сторон. Источники South China Morning Post (SCMP) рассказывали, что на закрытой встрече с Каллас китайский министр, объясняя политику КНР, делал неоднократные экскурсы в историю. Ван И отрицал утверждения о военной или финансовой поддержке России, а также сказал, что китайцы не могут допустить ее поражения на Украине, поскольку в таком случае США сосредоточат свое внимание на КНР. Откровенность министра поразила европейских чиновников, утверждает SCMP.
Ожидания китайской стороны от визита Макрона Ван И изложил во время телефонного разговора с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, прошедшего 27 ноября. Глава МИД КНР выразил надежду, что Париж будет способствовать более тесным и рациональным отношениям между Китаем и ЕС, и призвал Францию придерживаться политики «одного Китая», согласно которой Тайвань является частью КНР. Ван И также отметил, что Франция и Китай должны «решительно поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы друг друга».
Майские высказывания Макрона относительно Тайваня вызывали недовольство в Пекине — выступая на конференции по безопасности в Сингапуре, французский лидер сравнил военные действия на Украине с ситуаций в Южно-Китайском море. Китай назвал это сравнение «неприемлемым». На нынешних переговорах, как заявили советники французского лидера, Макрон будет настаивать на сохранении статус-кво на Тайване и призовет Китай не обострять ситуацию.
По мнению Чихачева, перед Макроном стоит двойная задача. «С одной стороны, он, позиционируя Францию в качестве крупной индо-тихоокеанской державы и самостоятельного игрока в регионе, рассчитывает сохранять прямой диалог с Китаем, не нарушая целостность коллективного Запада и дисциплинированно участвуя в Североатлантическом альянсе. То есть Макрон планирует сохранить баланс: не слишком отдалиться от Америки, но и сохранить прямой диалог с Пекином», — отмечает эксперт. В этих условиях, по мнению Чихачева, Макрон попытается убедить Пекин, что в случае гипотетического обострения ситуации вокруг Тайваня Франция не будет автоматически поддерживать США.
Что касается ситуации на Украине, то в Париже до сих пор полагают, что можно каким-то образом надавить на китайскую сторону, чтобы та надавила на Россию. «Но, честно говоря, эта логическая конструкция довольно слабая, потому что Китай ни на кого в этом смысле давить не собирается, да и Россия вряд ли бы подчинилась такому давлению. Так что подобные попытки Макрона будут безрезультатны», — заключает он.
После гражданской войны в Китае, завершившейся в 1949 году победой коммунистов, прежнее правительство, возглавляемое лидером националистической партии «Гоминьдан» Чан Кайши, перебралось с материкового Китая на остров Тайвань и продолжало настаивать, что является единственной легитимной властью. До 1970-х годов подобного мнения придерживалась и значительная часть международного сообщества: представительство в ООН было у Китайской Республики (Тайвань), и большинство стран не признавало коммунистическое правительство Китайской Народной Республики.
Однако в 1971 году Тайбэй утратил место в ООН, а со временем и дипломатическую поддержку. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и еще 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР.
США публично придерживаются политики «одного Китая». Хотя Вашингтон не имеет официальных дипломатических отношений с Тайбэем, он поставляет властям острова оружие в рамках принятого в 1979 году Закона об отношениях с Тайванем.
