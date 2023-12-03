Американский эсминец USS Carney подвергся атаке в Красном море

Представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа сообщил о нападении на два судна в Баб-эль-Ман­дебском проливе: одно было атаковано ракетой, второе — дроном. Американский корабль он не упоминал

Фото: US Navy / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Американский эсминец USS Carney и несколько коммерческих судов подверглись нападению в воскресенье, 3 декабря, в Красном море, сообщает AP со ссылкой на Пентагон.

Агентство отмечает, что повстанцы-хуситы в Йемене позднее заявили об атаках на два судна, которые, по их словам, были связаны с Израилем. Они не признали, что целью был американский корабль.

«Нам известно о сообщениях о нападениях на USS Carney и коммерческие суда в Красном море и мы будем предоставлять информацию по мере ее поступления», — сказали Associated Press в Пентагоне.

В американском Минобороны не уточнили, откуда мог быть нанесен удар, указывает агентство. Однако представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что одно судно подверглось ракетному удару, а второе было атаковано беспилотником в Баб-эль-Ман­дебском проливе, который соеди­ня­ет Крас­ное море с Аден­ским заливом Ара­вий­ско­го моря. При этом Сариа не упомянул какой-либо американский корабль. По его словам, атаки продолжатся до тех пор, пока Израиль будет вести войну с ХАМАС в секторе Газа.

Американский чиновник рассказал AP, что атака началась около 10:00 (совпадает с московским) из Саны, столицы Йемена, и длилась пять часов. Другой собеседник сообщил, что USS Carney во время нападения перехватил по меньшей мере один дрон.

3 декабря телеканалы Al-Arabiya и Al-Hadath сообщили, что британское торговое судно было атаковано в Баб-эль-Ман­дебском проливе со стороны Йемена.

В конце ноября AP писало, что танкер Central Park, связанный с Израилем, был захвачен у берегов Адена. Судно перевозило фосфорную кислоту. На борту, по данным компании-оператора Zodiac Maritime, находились 22 члена экипажа — граждане России, Турции, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин.