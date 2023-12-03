Politico узнало о жалобе Пентагона на медленное производство оружия

США производят лучшее оружие в мире, но не могут делать это достаточно быстро, отмечается в проекте Национальной оборонно-промышленной стратегии Пентагона

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Оборонная промышленность США старается изо всех сил не отставать от Китая в гонке высокотехнологичных вооружений, следует из неопубликованного проекта доклада Пентагона по оборонной промышленности, пишет Politico.

Первая в истории Национальная оборонно-промышленная стратегия должна быть представлена в ближайшие недели замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильямом Лаплантом, в ней будет изложен взгляд на то, что нужно Пентагону, чтобы использовать опыт небольших технологических фирм при финансировании и поддержке традиционных компаний, чтобы быстрее продвигаться в разработке новых технологий. Согласно проекту отчета пока американская оборонная промышленность «не обладает мощностью, возможностями, способностью реагировать или устойчивостью, что требуется для быстрого и масштабного удовлетворения всего спектра потребностей военного производства».

«Не менее важно и то, что традиционным оборонным подрядчикам придется реагировать на современный конфликт со скоростью, масштабом и гибкостью, необходимыми для удовлетворения требований крупного современного конфликта», — говорится в документе, датированном 27 ноября.

В нем также отмечается, что США производят лучшее оружие в мире, но не могут делать это достаточно быстро. «Это представляет собой растущий стратегический риск, поскольку Соединенные Штаты сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий, <...> одновременно сдерживая более крупную и технически продвинутую угрозу в Индо-Тихоокеанском регионе», — указывается в проекте доклада.

Китай тем временем за последние 30 лет стал «глобальным промышленным центром» в судостроении, критических полезных ископаемых и микроэлектронике. Китайская промышленность «значительно превосходит возможности не только Соединенных Штатов, но и ключевых европейских и азиатских союзников в совокупности», отмечается в документе.

В сентябре газета The Wall Street Journal писала, что США значительно отстают от Китая и России в разработке гиперзвуковых ракет. Страна потратила десятки лет и миллиарды долларов на создание своего гиперзвукового оружия, однако пока не добилась успеха в этом. Только в 2023 году в бюджете Пентагона на эти цели было предусмотрено $5 млрд. При этом гиперзвуковые ракеты уже есть в арсенале Китая и России (и она даже применяла их в ходе военных действий на Украине), у США таких ракет нет, указывало издание. Отсутствие такого оружия может сказаться на уровне военной мощи страны и поставить под угрозу ее оборонную инфраструктуру и технику, отмечала WSJ.