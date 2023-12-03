США, Австралия и Британия решили задействовать ИИ против подлодок Китая

США, Австралия и Британия в 2024 году протестируют применение алгоритмов искусственного интеллекта для более быстрой обработки данных для отслеживания китайских подводных лодок в Тихом океане

Австралия, Великобритания и США намерены протестировать новый способ отслеживания китайских подводных лодок в Тихом океане с использованием искусственного интеллекта, говорится в заявлении глав оборонных ведомств трех стран, опубликованном на сайте Пентагона.

Экипажи, выполняющие миссии в Тихом океане на самолетах-разведчиках и штурмовиках ВМС США, будут использовать алгоритмы ИИ для обработки данных с устройств обнаружения подводных объектов (гидроакустических буев) каждой страны. В том числе искусственный интеллект будет применяться на самолете P-8A Poseidon.

«Эти совместные достижения позволят своевременно использовать большие объемы данных, улучшая наши возможности по борьбе с подводными лодками», — говорится в совместном заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина, министра обороны Австралии Ричарда Марлеса и госсекретаря Великобритании по обороне Гранта Шаппса по итогам встречи в Калифорнии.

Испытания состоятся в рамках соглашения трех стран о совместном использовании технологий, известного как Aukus Pillar II. В сообщении на сайте Пентагона говорится, что глава ведомства Ллойд Остин анонсировал совместные учения с Австралией и Британией, которые стартуют в начале следующего года.

AUKUS — оборонный блок США, Австралии и Британии, созданный в 2021 году, чтобы «поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе». Опрошенные РБК эксперты называли центральной идеей альянса — усилить австралийские военно-морские силы атомным подводным флотом, чтобы эффективнее сдерживать Китай и давить на него.

Главы оборонных ведомств также объявили о планах интегрировать возможности по запуску и восстановлению подводных беспилотников из торпедных аппаратов на своих нынешних подводных лодках для подводных атак и сбора разведданных. «Эта возможность увеличивает дальность действия и возможности наших подводных сил, а также будет поддерживать будущую новую подводную лодку Австралии под названием «SSN-AUKUS», — приводит агентство цитату из заявления.

Согласно последнему ежегодному отчету Пентагона о вооруженных силах Китая, в настоящее время страна эксплуатирует шесть атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, шесть атомных ударных подводных лодок и 48 дизельных/воздухонезависимых ударных подводных лодок.

«Ожидается, что подводные силы ВМС Китая вырастут до 65 единиц к 2025 году и до 80 единиц к 2035 году, несмотря на продолжающийся вывод из эксплуатации старых корпусов из-за расширения мощностей по строительству подводных лодок», — приводит Bloomberg цитату из документа.