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Бизнес ,  
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Добытчики крабов обеспечили треть прироста кредитов в стране за октябрь

Объем корпоративного кредитования в октябре вырос на 1,6 трлн руб., причем треть роста обеспечили компании по добыче крабов, сообщили в ЦБ. В октябре были проведены крабовые аукционы, которые принесли бюджету 214 млрд руб.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Несмотря на рост ставок, в октябре компании продолжили предъявлять активный спрос на кредиты, причем около трети прироста пришлось на компании, занимающиеся добычей крабов. Об этом говорится в обзоре Банка России «О развитии банковского сектора в октябре 2023 года».

Объем корпоративного кредитования в октябре был на уровне 71,5 трлн руб. (плюс 2,3%, или 1,6 трлн руб. к сентябрю). При этом на компании, занимающиеся добычей крабов, пришлось около трети от всего роста. В ЦБ напомнили, что в октябре были проведены аукционы в рамках второго этапа продажи инвестиционных квот на добычу крабов.

Доля квоты закрепляется за победителями на 15 лет: по условиям аукциона они должны построить суда для ловли крабов, а также объекты инфраструктуры, такие как логистические комплексы. В результате доходы государства от продажи квот составили 214 млрд руб., сообщали в Росрыболовстве.

Государство заработало на втором этапе крабовых аукционов ₽214 млрд
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Крупнейшим покупателем квот на прошедших в октябре аукционах стали структуры основанной Глебом Франком группы «Русский краб», выигравшей семь лотов, за которые было заплачено около 50 млрд руб., подсчитал РБК на основе данных Российского аукционного дома (РАД). Большинство торгов прошло с небольшим повышением начальной цены на один шаг.

По результатам торгов «Русский краб» сохранил статус крупнейшего крабодобытчика на Дальнем Востоке, отмечали в Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). По подсчетам ассоциации, группе с учетом имевшихся у нее долей квот будет принадлежать 24,1% от общей квоты на добычу краба (речь идет об объеме добычи 18,3 тыс. т). На втором месте — «Сигма Марин Текнолоджи» (доля квоты 11,8% или 8,9 тыс. т), на третьем — Антей (10,8% или 8,2 тыс. т). «Таким образом, установленный антимонопольным законодательством порог доминирования в 35% не превысила ни одна из компаний», — добавили в АСРФ.

Всего было продано 27 лотов, включающих квоты на вылов крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, которые распределяются c инвестиционными обязательствами, уточняли в РАД.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
крабы кредиты бизнесу аукционы ЦБ

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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