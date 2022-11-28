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Экономика ,  
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«Газпром» решил не снижать поставки газа через Украину

«Газпром»: «Молдовагаз» устранил проблемы с оплатой поставок газа в ноябре
«Газпром» получил от Молдавии средства за «осевший на территории Украины газ» и не будет сокращать прокачку через газоизмерительную станцию «Суджа»
«Газпром» GAZP ₽168,1 -0,55% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Молдовагаз» устранил проблемы с оплатой поставок российского газа в ноябре, и «Газпром» не будет сокращать прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» для транзита в Молдавию.

«Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены», — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

В «Газпроме» отметили, что в связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию.

Вместе с тем там обратили внимание, что молдавская сторона регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты российского газа.

«Газпром» оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты», — предупредили в компании.

22 ноября в «Газпроме» заявили, что зафиксировали «оседание на Украине» российского газа, предназначенного для молдавских потребителей. Объем топлива, поставляемого в республику через территорию Украины, «превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой», сказали там. Суммарно это 52,52 млн куб. м, утверждают в компании. В «Газпроме» предупредили, что «при сохранении транзитного дисбаланса» утром 28 ноября начнут сокращать подачу газа на ГИС «Суджа».

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Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины в ответ обвинил российскую сторону в «грубой манипуляции фактами» с целью еще больше ограничить поставки в европейские страны. Там заверили, что весь объем газа, идущего транзитом через Украину, передается Молдавии, при этом часть возвращается в страну в форме виртуального реверса (когда газ физически через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет).

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну назвал «осевший» российский газ «резервами» страны, заверив, что «эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной».

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Елена Чернышова
Газпром Молдовагаз
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