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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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В мэрии Киева провели обыски по делу о злоупотреблении властью

ГБР Украины провело обыски из-за нарушения сроков строительства спортивных объектов и нецелевого использования парка, заведено уголовное дело. Неделю назад Зеленский раскритиковал мэра Киева из-за работы пунктов обогрева
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины провели обыски в двух департаментах городской администрации Киева (КГГА) в рамках досудебного расследования нецелевого использования территории одного из парков и злоупотребления властью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на сайте.

В 2015 году с киевской компанией был заключен договор о строительстве спортивных объектов и сооружений на почти 149 млн гривен, однако предприниматели не выполнили условия соглашения, были нарушены сроки и графики строительства: «Работы, которые должны были быть выполнены еще до марта 2022 года, пока осуществлены лишь на 30% от заявленного в проектно-сметной документации».

«Работники ГБР проверяют причастность должностных лиц КГГА к причинам невыполнения предприятием условий инвестиционного договора на протяжении последних семи лет», — говорится в сообщении.

Следователи завели дело по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины), предельный срок наказания — до шести лет лишения свободы.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес главы городской администрации Киева Виталия Кличко. Он указал на большое количество жалоб киевлян на работу «пунктов несокрушимости». Это помещения (иногда в виде легких конструкций, иногда оборудованные в стационарных зданиях), в которых люди могут согреться, выпить чаю, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом.

Глава президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия затем призвал Кличко в течение недели наладить работу пунктов обогрева в Киеве, после чего вместе их проверить. Он подчеркнул: «Мы не дадим втянуть себя в политическую борьбу на тему киевских «пунктов несокрушимости».

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«Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это бессмысленно. Мне есть чем заниматься. Но отмечу, что манипулировать не надо», — отметил Кличко. Он призвал отказаться от «политических танцев» и работать сообща. По словам мэра Киева, в частных беседах народные депутаты от «Слуги народа» подтверждают, что все «пункты несокрушимости» открыты и работают.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Киев Украина Виталий Кличко
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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