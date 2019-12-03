В Госдепе сообщили об отсутствии эффекта от санкций против России

В Госдепе сообщили об отсутствии эффекта от санкций против России

По словам заместителя госсекретаря Дэвида Хейла, США не достигли основных целей, которые ставились перед вводом антироссийских санкций. «Мы будем продолжать», — заверил он на слушаниях в конгрессе

Дэвид Хейл (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Соединенным Штатам не удалось достичь основных целей, которые ставились при введении антироссийских санкций, сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты конгресса замгоссекретаря Дэвид Хейл. Трансляцию слушаний вел телеканал C-SPAN.

Вопрос о санкциях против России заместителю главы Госдепа задал сенатор Рэнд Пол. Он предложил Хейлу перечислить изменения в российской политике, которые произошли под влиянием санкций.

«Эта работа еще продолжается. Мы не достигли наших основных целей — чтобы Россия ушла с Украины, чтобы Россия прекратила вмешиваться в выборы», — сказал Хейл. Сенатор перебил его и повторно предложил назвать какой-либо эффект от санкций. «Может быть, это эффект сдерживания, но его сложно измерить. Для этого нужно время. Мы будем продолжать, и это займет время», — ответил ему заместитель госсекретаря.

По словам Хейла, ситуацию усложняет и то, что некоторые санкции вводит конгресс, а у исполнительной ветви власти нет полномочий для самостоятельной отмены введенных законодателями ограничительных мер. Он выразил мнение, что чаще всего угроза санкций является куда более эффективным инструментом, нежели непосредственное их введение.