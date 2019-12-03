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Война санкций ,  
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В Госдепе сообщили об отсутствии эффекта от санкций против России
По словам заместителя госсекретаря Дэвида Хейла, США не достигли основных целей, которые ставились перед вводом антироссийских санкций. «Мы будем продолжать», — заверил он на слушаниях в конгрессе
Дэвид Хейл (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Соединенным Штатам не удалось достичь основных целей, которые ставились при введении антироссийских санкций, сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты конгресса замгоссекретаря Дэвид Хейл. Трансляцию слушаний вел телеканал C-SPAN.

Вопрос о санкциях против России заместителю главы Госдепа задал сенатор Рэнд Пол. Он предложил Хейлу перечислить изменения в российской политике, которые произошли под влиянием санкций.

«Эта работа еще продолжается. Мы не достигли наших основных целей — чтобы Россия ушла с Украины, чтобы Россия прекратила вмешиваться в выборы», — сказал Хейл. Сенатор перебил его и повторно предложил назвать какой-либо эффект от санкций. «Может быть, это эффект сдерживания, но его сложно измерить. Для этого нужно время. Мы будем продолжать, и это займет время», — ответил ему заместитель госсекретаря.

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По словам Хейла, ситуацию усложняет и то, что некоторые санкции вводит конгресс, а у исполнительной ветви власти нет полномочий для самостоятельной отмены введенных законодателями ограничительных мер. Он выразил мнение, что чаще всего угроза санкций является куда более эффективным инструментом, нежели непосредственное их введение.

В ответ на это высказывание Пол попросил провести анализ, чтобы определить, действенны ли санкции против России. По словам сенатора, американские санкции часто не помогают Вашингтону достигать поставленных целей во внешней политике. При этом они остаются в силе на протяжении десятилетий, указал Пол.

Политика
Шесть лет санкций против России. Главное

Масштабные санкции против России начали вводиться Западом в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. Позднее ограничительные меры против физических и юридических лиц накладывались на фоне присоединения Крыма к России и ситуации на востоке Украины. Кроме того, санкции в отношении России вводились за кибератаки, оказание поддержки правительству Сирии, сделки с Северной Кореей и по факту других событий. Всего за это время под ограничения попали несколько сотен россиян и более 500 организаций.

Авторы: Георгий Тадтаев, Михаил Юшков
Теги: Госдеп, Санкции
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