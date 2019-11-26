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Война санкций ,  
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Глава ЦБ заявила о исчерпании влияния санкций на банковскую систему
Эльвира Набиуллина (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Санкции, введенные Западом в отношении России, больше не оказывают влияния на банковскую систему страны, заявила в интервью немецкой газете Handelsblatt председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Фактически, уже нет», — сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос о том, сказываются ли еще санкции на банках. «Только впрямую подпавшие под санкции компании и банки страдают от ограничений. Но и они по большей части компенсировали потери за счет доступа к внутренней финансовой системе», — пояснила Набиуллина.

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По словам главы ЦБ, банковская система России адаптировалась к санкциям благодаря тому, что после их введения в 2014 году регулятором были приняты радикальные меры, в том числе отменен валютный коридор для курса рубля. В настоящее время ЦБ, по словам Набиуллиной, продолжает дедолларизацию финансового сектора, чтобы сделать его еще менее уязвимым.

Набиуллина отметила, что не видит значительного риска и в расширении санкций США на краткосрочные государственные облигации, так как резервы России сейчас превышают ее долги.

Теги: Эльвира Набиуллина, антироссийские санкции
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