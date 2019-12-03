Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

Президент США вновь сказал, что испытывает оптимизм насчет отношений России, — по его словам, Вашингтон все так же стремится поладить с Москвой. В этом взгляды Трампа, по его словам, не отличаются от позиции французского лидера

Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО заявил, что США намерены поладить с Россией, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, мы можем поладить с Россией <...> Мы считаем, что мы можем поладить с Россией», — сказал Трамп, комментируя по просьбе журналистов высказывание Макрона о том, что та не должна рассматриваться НАТО в качестве врага. После этого он обратился к Макрону и заметил, что «у нас похожая точка зрения на это». Однако американский лидер подчеркнул, что все страны НАТО должны пребывать в состоянии готовности отразить любую угрозу.

Говоря об отношениях с Россией, Трамп также заметил, что обсудил с Владимиром Путиным возможность заключения нового соглашения об ограничении ядерных вооружений взамен разорванного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, Москва не против. «Мы хотели бы подготовить какое-нибудь соглашение о ядерном оружии. На каком-то этапе к нему было бы необходимо присоединиться и Китаю», — сообщил он.

В августе Дональд Трамп предлагал воссоздать «Большую восьмерку», вернув Россию в G7. «России следует быть в G8, поскольку во многих вещах, которые мы обсуждаем, должна участвовать Россия», — считает американский президент.