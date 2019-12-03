Трамп не исключил большой прогресс на встрече в «нормандском формате»

Ситуация на Украине очень важна, и декабрьская встреча в «нормандском формате» обещает большие подвижки в процессе урегулирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с французским лидером Эмманюэлем Макроном, передает корреспондент РБК.

«Встреча очень важна. Есть возможность, что будет достигнут большой прогресс. Это очень важно для Украины. Полагаю, что это важно и для России — выработать договор, договориться о мире», — сказал американский президент.

Встреча в «нормандском формате» (лидеры России, Украины, Франции и Германии) пройдет в Париже 9 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что двумя своими главными задачами на встрече он считает достижение перемирия в Донбассе и договоренности о масштабном обмене пленными.

О планах провести отдельные двусторонние переговоры Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Париже Кремль не сообщал. Помощник главы России Юрий Ушаков пояснял, что формат их встречи будет зависеть от графика. «Могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа», — пояснял он.