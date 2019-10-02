Трамп назвал «умной» идею наладить отношения с Россией

В ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне с финским президентом Саули Ниинесте глава США Дональд Трамп заявил, что хотел бы развивать отношения с Россией, потому что это будет «умным решением»

Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Прокомментировать отношения с Россией Трамп решил, отвечая на вопрос об обвинениях в его адрес в связи с разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским и угрозой импичмента.

«Все дело Мюллера о вмешательстве России было мусором. Можете Путина спросить. Никто не вел себя жестче с Россией, чем Дональд Трамп. Следует поладить с Россией, и мы сделаем это, потому что это будет умным решением. Но повторюсь, что более жесткой политики по отношению к России не проводил никто», — заявил Трамп.

Президент США также заявил, что хорошо относится к осведомителям, которые рассказывают важную информацию. Однако, по его словам, плохо, когда осведомитель действует в интересах людей, которые рассчитывают в 2020 году побороться за пост президента. По его словам, к разглашению информации о его разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским был причастен конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф, которого Трамп назвал мошенником.

Задавшему вопрос журналисту Трамп также посоветовал «спросить что-нибудь у президента Финляндии». «Хорошо, я выслушаю ваш вопрос. Быть может впервые за три года вы зададите хороший вопрос», — сказал американский президент.

Запись пресс-конференции с Ниинесте опубликовала в своем Twitter пресс-служба Белого дома.

25 сентября председатель палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа и дала указание шести комитетам нижней палаты начать расследование его действий.

Поводом стало заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что Трамп в ходе разговора с Зеленским попросил последнего начать расследование против сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена, связанного с украинской частной газовой компанией Burisma Holdings. WSJ указывала, что американский лидер при этом оказывал на украинского коллегу давление.



Белый дом решил опубликовать расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского, которая подтвердила, что лидер США попросил украинского коллегу изучить ситуацию с Байденом. При этом вопрос военной помощи Украине, о котором писали СМИ, в разговоре не упоминался.