Главком ВМФ сообщил о строительстве не имеющих аналогов в мире кораблей

Адмирал Николай Евменов рассказал о новейших фрегатах, больших десантных кораблях и кораблях противоминной обороны

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда», приуроченном к дню моряка-надводника, рассказал о строительстве военных кораблей, которые не имеют аналогов в мире. Речь идет о кораблях противоминной обороны, которые сейчас делают на Средне-Невском судостроительном заводе.

«Они выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, маневренностью и живучестью корабля», — объяснил Евменов. По его словам, эти суда поэтапно проходят испытания и поступают на флот.

В целом главком МВФ отметил, что сейчас в России осуществляется строительство кораблей крупного водоизмещения океанской зоны: больших десантных кораблей, фрегатов, корветов. «Важным критерием является не только водоизмещение корабля, а мощность и эффективность вооружения, современные технологии, которые применяются в надводном кораблестроении», — добавил он.

В этом плане Евменов отметил строительство на судостроительном заводе «Янтарь» больших десантных кораблей «Владимир Андреев» и «Василий Трушин», а также многоцелевых фрегатов на судостроительном заводе «Северная верфь». Речь идет в частности о фрегате проекта 22350 «Адмирал флота Головко», который уже готовят к спуску на воду. Заложены также фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», который «несколько отличаются от своих предшественников».