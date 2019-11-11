Путин объяснил сокращение расходов на оборону

Снижение расходов на оборону в России связано с тем, что страна уже прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с министрами, расшифровка опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства признал, что в России идет общее сокращение расходов на оборону и безопасность. «Вы знаете об этом, связано это не с тем, что мы спустя рукава к этим вопросам относимся, а с тем, что основные запланированные и связанные с необходимостью интенсифицировать работу по обеспечению безопасности страны в связи с выходом и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, мы основной пик этой работы прошли», — пояснил президент.

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