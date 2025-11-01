 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Россия ввела санкции против нового премьера Украины и ряда министров

Сюжет
Война санкций
Юлия Свириденко
Юлия Свириденко (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Россия ввела экономические санкции в отношении нескольких представителей украинской власти. Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства.

Всего в документе приведены 10 имен. Речь идет, в частности, о премьер-министре Украины Юлии Свириденко, главе Минфина Сергее Марченко, советнике министра обороны Александре Кубракове, а также министре экономики Алексее Соболеве.

Свириденко назначили премьер-министром Украины в июле, до этого она работала в должности министра экономики. Она сменила на новом посту Дениса Шмыгаля. Его Рада назначила министром обороны.

МИД ввел ответные ограничения против ЕС из-за 19-го пакета санкций
Политика
Фото:ShapikMedia / Shutterstock

Накануне МИД России также ввел санкции в отношении представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза, а также ряда других европейских государств в ответ на введение 19-го пакета антироссийских санкций. Их ввели в стоп-лист на въезд.

19-й пакет санкций против России вступил в силу 23 октября после одобрения Советом ЕС. Согласно заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций включает следующие меры: снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничения для платежной системы «Мир», запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», а также санкции против 118 судов, предположительно, используемых для перевозки российской нефти.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Россия ввела санкции против нового премьера Украины и ряда министров Политика, 22:37
Белоусову представили военный ледокол «Иван Папанин» Политика, 22:34
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Ведущие попытались прочитать самое длинное слово в русском языке. Видео Общество, 22:26
«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне РПЛ Спорт, 22:15
МИД осудил применение США «избыточной военной силы» в Карибском бассейне Политика, 22:12
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В Бельгии над военной базой заметили беспилотники Политика, 22:10
Аэропорты Волгограда и Геленджика приостановили полеты Политика, 22:10
Часть Запорожской области осталась без электроснабжения после атаки ВСУ Политика, 22:09
МИД фразой «далековато заплыли» оценил переброску флота США к Венесуэле Политика, 22:01
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби КХЛ, забив на последней минуте Спорт, 21:59
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45