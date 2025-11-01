Россия ввела санкции против нового премьера Украины и ряда министров
Россия ввела экономические санкции в отношении нескольких представителей украинской власти. Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства.
Всего в документе приведены 10 имен. Речь идет, в частности, о премьер-министре Украины Юлии Свириденко, главе Минфина Сергее Марченко, советнике министра обороны Александре Кубракове, а также министре экономики Алексее Соболеве.
Свириденко назначили премьер-министром Украины в июле, до этого она работала в должности министра экономики. Она сменила на новом посту Дениса Шмыгаля. Его Рада назначила министром обороны.
Накануне МИД России также ввел санкции в отношении представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза, а также ряда других европейских государств в ответ на введение 19-го пакета антироссийских санкций. Их ввели в стоп-лист на въезд.
19-й пакет санкций против России вступил в силу 23 октября после одобрения Советом ЕС. Согласно заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций включает следующие меры: снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничения для платежной системы «Мир», запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», а также санкции против 118 судов, предположительно, используемых для перевозки российской нефти.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка