Политика⁠,
0

Новак сообщил, что поставки нефти в Китай сохраняются вопреки санкциям

Поставки нефти в Китай за 9 месяцев этого года составили 72 млн т, что почти соответствует прошлогоднему уровню, рассказал Новак. По его словам, поставки газа в КНР выросли на 31%
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Россия сохраняет уровень поставок углеводородов в Китай, он приблизительно соответствует прошлогодним показателям. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-1».

«Несмотря на санкционное давление со стороны недружественных партнеров и все сложности, у нас сохраняется уровень поставок в Китайскую Народную Республику. 72 миллиона тонн было поставлено нефти за 9 месяцев этого года, практически на уровне прошлого года», — рассказал он.

По словам Новака, поставки газа выросли на 31% по сравнению с прошлым годом. «По газу мы идем даже плюс 31%, и в этом году по трубопроводному газу выйдем на проектные мощности по «Силе Сибири» на 38 миллиардов кубометров газа», — добавил он.

В конце октября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что крупнейшие китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти с доставкой по морю после введения санкций США. По данным агентства, от поставок российской нефти морским путем решили воздержаться нефтяные компании PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и Zhenhua Oil.

3 ноября Bloomberg рассказал, что китайские нефтеперерабатывающие компании отказываются от поставок нефти из России из-за введенных в октябре санкций США в отношении российских нефтекомпаний и их «дочек». Это затронуло, в частности, нефти премиальной марки ESPO (ВСТО), стоимость которой резко упала после объявления о санкциях.

15 октября Великобритания ввела блокирующие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Неделей позже США объявили о санкциях в отношении них и их дочерних компаний, выделив месяц на сворачивание операций с ними.

Москва считает вводимые санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что экономика России «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому у нее уже выработан «определенный иммунитет» против них.

