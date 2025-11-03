Новак сообщил, что поставки нефти в Китай сохраняются вопреки санкциям
Россия сохраняет уровень поставок углеводородов в Китай, он приблизительно соответствует прошлогодним показателям. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-1».
«Несмотря на санкционное давление со стороны недружественных партнеров и все сложности, у нас сохраняется уровень поставок в Китайскую Народную Республику. 72 миллиона тонн было поставлено нефти за 9 месяцев этого года, практически на уровне прошлого года», — рассказал он.
По словам Новака, поставки газа выросли на 31% по сравнению с прошлым годом. «По газу мы идем даже плюс 31%, и в этом году по трубопроводному газу выйдем на проектные мощности по «Силе Сибири» на 38 миллиардов кубометров газа», — добавил он.
В конце октября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что крупнейшие китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти с доставкой по морю после введения санкций США. По данным агентства, от поставок российской нефти морским путем решили воздержаться нефтяные компании PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и Zhenhua Oil.
3 ноября Bloomberg рассказал, что китайские нефтеперерабатывающие компании отказываются от поставок нефти из России из-за введенных в октябре санкций США в отношении российских нефтекомпаний и их «дочек». Это затронуло, в частности, нефти премиальной марки ESPO (ВСТО), стоимость которой резко упала после объявления о санкциях.
15 октября Великобритания ввела блокирующие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Неделей позже США объявили о санкциях в отношении них и их дочерних компаний, выделив месяц на сворачивание операций с ними.
Москва считает вводимые санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что экономика России «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому у нее уже выработан «определенный иммунитет» против них.
