Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии после приказа Трампа
Пентагон готовится к возможным боевым действиям в Нигерии на фоне приказала американского президента Дональда Трампа и обвинений против этой страны, сообщил глава Минобороны США Пит Хегсет.
«Военное министерство» готовится к действиям. Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — написал он на своей странице в X.
Материал дополняется
