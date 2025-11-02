 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии после приказа Трампа

Пентагон готовится к возможным боевым действиям в Нигерии на фоне приказала американского президента Дональда Трампа и обвинений против этой страны, сообщил глава Минобороны США Пит Хегсет.

«Военное министерство» готовится к действиям. Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — написал он на своей странице в X.

Трамп поручил Пентагону подготовиться к военным действиям в Нигерии
Политика

Материал дополняется

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Персоны
Полина Харчевникова
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Пит Хегсет
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
