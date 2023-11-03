Советник премьера Италии ушел в отставку после звонка пранкеров из России

Офис премьера возложил на советника Тало ответственность за разговор Мелони с пранкерами Вованом и Лексусом. Они представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Ранее они также позвонили главе МИД Финляндии

Франческо Мария Тало (Фото: Nir Alon / Global Look Press)

Франческо Мария Тало, дипломатический советник премьера Италии Джорджи Мелони, подал в отставку после ее разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, передает Il Messaggero.

По словам Мелони, Тало подал прошение утром в пятницу, 3 ноября.

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили Мелони 18 сентября, представившись высокопоставленными африканскими чиновниками. В офисе премьера отмечали, что беседа прошла «в контексте проявленной в те часы сильной приверженности премьера к укреплению отношений с африканскими лидерами», с которыми она встречалась на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

Запись этого разговора 1 ноября появилась в телеграм-канале пранкеров. Они обсудили с Мелони миграционный кризис, зерновую сделку, а также конфликт на Украине. Во время разговора премьер заявила, что контрнаступление ВСУ, «возможно, идет не так, как они ожидали», а также допустила, что «многие устали от Украины». Когда она узнала, что говорила с пранкерами, то пришла в ярость, сообщал Affaritaliani. Ответственность за случившееся офис премьера возложил на ее дипломатического советника Тало.

От имени одного из африканских политиков пранкеры также позвонили министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен. В разговоре с Вованом и Лексусом она рассказала о том, как Финляндия защищалась от СССР, а сейчас тратит деньги на оборону от России. После того как финские власти поняли, что это был звонок от пранкеров, в МИДе начали расследование, а также усилили меры безопасности, чтобы избежать подобного впредь.